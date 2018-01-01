Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
В проекте комплекс эксклюзивных вилл класса люкс с уровнем пятизвёздочного курорта.
Традиционный дизайн используется для экономии энергопотребления: высокие потолки помогают сдерживать жару, естественная перекрёстная вентиляция обеспечивает прохладу дома, а большие навесы создают тень.
Концепция ландшафта заимствована из оформления многоярустного тропического леса Пхукета.
Форма собственности: фрихолд.
План оплаты:
Бронирование — 2%
Подписание договора на покупку в течении 30 дней — 28%
Во время строительства - 60%
Завершение строительства и передача объекта покупателю — 10%
Особенности квартир
Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн.
Каждая из вилл обладает своей неповторимой особенностью - цветущим деревом, которое будет расти прямо в центре жилой зоны, и создавать прекрасный вид из любой точки.
В домах есть гостиная/столовая, кухня, 3-4 спальни, 4-5 ванных комнат, 1-2 парковки, прачечная, кабинет, кладовая, летний душ, комнаты и террасы с местами отдыха, лаунж-зона с бассейном.
Удобства и оснащение в доме
Лаундж зона спроектирована с заниженым уровнем по отношению к уровню бассейна.
Особенности дизайна бассейна: размер от 10 метров в длину, зона с фонтанами для детей, барные места, погружённые в воду (мокрая и сухая зоны).
Расположение и объекты поблизости
Рядом есть необходимая инфраструктура и места для жителей и туристов. Расстояние:
5 минут до пляжей Банг Тао и Лайан, ТЦ Port de Phuket и туристической улицы Боут Авеню.
В окружении лучших международных школ
10 минут до ТЦ Robinson
Всего 800 метров до аквапарка Blue Tree
Удобная логистка к дорогам Pasak Soi 8 и Cherngtalay Soi 2
20 минут до аэропорта и больницы