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AURA

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
7
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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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AURA
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартаментов на 20 этажах, каждый из которых создан для обеспечения оптимального пространства и непревзойденного комфорта и красоты. Каждая прекрасно оборудованная квартира оснащена отдельным балконом, современной кухней и ванной комнатой, и все отделано лучшими материалами. На каждом этаже расположено не более 12 квартир. Находящийся в безопасном районе, The Cloud защищен профессиональными охранниками, высокотехнологичной системой безопасности и карточной системой доступа. Включая охраняемую подземную парковку с прямым подъездом на все этажи Проект расположен всего в нескольких минутах ходьбы от уютного знаменитого пляжа Cozy Beach. А также жители смогут наслаждаться плаванием в бассейне с панорамным видом на город или заниматься своим телом в оборудованном по последнему слову техники фитнес центре. В дополнение жители смогут расслабиться в сауне или парной. Удобства и комфорт: Плавательный бассейн Сауна Фитнес центр Сад Подземная парковка Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зелени, Пхукет, Таиланд
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€1,11 млн
Агентство: TRANIO
В проекте комплекс эксклюзивных вилл класса люкс с уровнем пятизвёздочного курорта. Традиционный дизайн используется для экономии энергопотребления: высокие потолки помогают сдерживать жару, естественная перекрёстная вентиляция обеспечивает прохладу дома, а большие навесы создают тень. Концепция ландшафта заимствована из оформления многоярустного тропического леса Пхукета. Форма собственности: фрихолд. План оплаты: Бронирование — 2% Подписание договора на покупку в течении 30 дней — 28% Во время строительства - 60% Завершение строительства и передача объекта покупателю — 10% Особенности квартир Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн. Каждая из вилл обладает своей неповторимой особенностью - цветущим деревом, которое будет расти прямо в центре жилой зоны, и создавать прекрасный вид из любой точки. В домах есть гостиная/столовая, кухня, 3-4 спальни, 4-5 ванных комнат, 1-2 парковки, прачечная, кабинет, кладовая, летний душ, комнаты и террасы с местами отдыха, лаунж-зона с бассейном. Удобства и оснащение в доме Лаундж зона спроектирована с заниженым уровнем по отношению к уровню бассейна. Особенности дизайна бассейна: размер от 10 метров в длину, зона с фонтанами для детей, барные места, погружённые в воду (мокрая и сухая зоны). Расположение и объекты поблизости Рядом есть необходимая инфраструктура и места для жителей и туристов. Расстояние: 5 минут до пляжей Банг Тао и Лайан, ТЦ Port de Phuket и туристической улицы Боут Авеню. В окружении лучших международных школ 10 минут до ТЦ Robinson Всего 800 метров до аквапарка Blue Tree Удобная логистка к дорогам Pasak Soi 8 и Cherngtalay Soi 2 20 минут до аэропорта и больницы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€195,356
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном на крыше, спа-центром, рестораном и баром на крыше, фитнес-центром, банкетным залом и конференц-залом, зоной отдыха, детским клубом. Окончание строительства - 31 декабря 2024 года. Преимущества Гарантированный арендный доход 6% в течение 5 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 400 метрах от пляжа, недалеко от поля для гольфа, национального парка, 5-звездочных отелей.
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