Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

от €1,11 млн

В проекте комплекс эксклюзивных вилл класса люкс с уровнем пятизвёздочного курорта. Традиционный дизайн используется для экономии энергопотребления: высокие потолки помогают сдерживать жару, естественная перекрёстная вентиляция обеспечивает прохладу дома, а большие навесы создают тень. Концепция ландшафта заимствована из оформления многоярустного тропического леса Пхукета. Форма собственности: фрихолд. План оплаты: Бронирование — 2% Подписание договора на покупку в течении 30 дней — 28% Во время строительства - 60% Завершение строительства и передача объекта покупателю — 10% Особенности квартир Комплектация каждой виллы включает освещение, кондиционеры, санузлы, кухню, встроенные шкафы, ландшафтный дизайн. Каждая из вилл обладает своей неповторимой особенностью - цветущим деревом, которое будет расти прямо в центре жилой зоны, и создавать прекрасный вид из любой точки. В домах есть гостиная/столовая, кухня, 3-4 спальни, 4-5 ванных комнат, 1-2 парковки, прачечная, кабинет, кладовая, летний душ, комнаты и террасы с местами отдыха, лаунж-зона с бассейном. Удобства и оснащение в доме Лаундж зона спроектирована с заниженым уровнем по отношению к уровню бассейна. Особенности дизайна бассейна: размер от 10 метров в длину, зона с фонтанами для детей, барные места, погружённые в воду (мокрая и сухая зоны). Расположение и объекты поблизости Рядом есть необходимая инфраструктура и места для жителей и туристов. Расстояние: 5 минут до пляжей Банг Тао и Лайан, ТЦ Port de Phuket и туристической улицы Боут Авеню. В окружении лучших международных школ 10 минут до ТЦ Robinson Всего 800 метров до аквапарка Blue Tree Удобная логистка к дорогам Pasak Soi 8 и Cherngtalay Soi 2 20 минут до аэропорта и больницы