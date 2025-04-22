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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$800,247
14.04.2025
$798,069
13.04.2025
$798,537
12.04.2025
$794,460
11.04.2025
$802,475
10.04.2025
$790,043
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ID: 25722
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In CRM: 2446655
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Комплекс включает 16 роскошных 2-этажных вилл, в которых современный эко-стиль сочетается с тропической зеленью. Стиль хай-тек понравится тем, кто ищет инновационные решения, при этом не забывая о гармонии с природой.

Жилой проект предлагает уникальную общую зону площадью 500 мц с различными объектами инфраструктуры. Комплекс подходит для всех: семей с детьми всех возрастов, спортсменов, фрилансеров, цифровых кочевников, пенсионеров и инвесторов.

Каждая вилла имеет:

  • обеденную зону и зону отдыха на открытом воздухе
  • бассейн с морской водой, водопадом, джакузи и детской зоной
  • зону барбекю
  • парковку на 2 машины
  • просторные помещения для хранения
  • сад

Инфраструктура комплекса:

  • круглосуточная охрана и ресепшн
  • видеонаблюдение
  • спортивная зона для йоги, фитнеса и грэпплинга
  • зона для воркаута
  • 300-метровая беговая дорожка
  • площадка для бадминтона
  • детская площадка с батутом и плавательной зоной
  • клубный дом с кафе, крытыми и открытыми зонами отдыха
  • гостевая парковка

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели на крыше
  • Интегрированная акустическая система
  • Система "умный дом"
  • Зональное управление освещением
  • Система фильтрации воды
  • Встроенная мебель
  • Кухня
  • Кондиционеры
Преимущества

Программа гарантированного арендного дохода 7% на 3 года с момента

сдачи проекта.

3 года бесплатного обслуживания сада и бассейна.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Раваи, крупнейшем районе Пхукета, популярном среди экспатов и зимующих туристов, с удобной транспортной доступностью к пляжам Най Харн, Я Нуй, набережной Раваи, рынку морепродуктов, супермаркету Tops, Starbucks, парку Раваи, международным школам и спорт клубам.

  • Аэропорт - 48 км
  • Рыбный рынок - 1 км
  • Аквапарк - 14 км
  • Рестораны - 950 метров
  • Пляж Най Харн - 1,8 км
  • Супермаркет Tops - 950 метров
  • Госпиталь Чалонг - 5 км
  • Тренажерный зал, муайтай - 1,2 км
  • Набережная Раваи - 950 метров
  • Парк Раваи - 650 метров
  • Школа Lighthouse - 2 км
  • Магазин Makro - 3 км

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$800,247
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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