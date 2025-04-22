Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд

Комплекс включает 16 роскошных 2-этажных вилл, в которых современный эко-стиль сочетается с тропической зеленью. Стиль хай-тек понравится тем, кто ищет инновационные решения, при этом не забывая о гармонии с природой.
Жилой проект предлагает уникальную общую зону площадью 500 мц с различными объектами инфраструктуры. Комплекс подходит для всех: семей с детьми всех возрастов, спортсменов, фрилансеров, цифровых кочевников, пенсионеров и инвесторов.
Каждая вилла имеет:
Инфраструктура комплекса:
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.Удобства и оснащение в доме
Программа гарантированного арендного дохода 7% на 3 года с момента
сдачи проекта.
3 года бесплатного обслуживания сада и бассейна.Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в Раваи, крупнейшем районе Пхукета, популярном среди экспатов и зимующих туристов, с удобной транспортной доступностью к пляжам Най Харн, Я Нуй, набережной Раваи, рынку морепродуктов, супермаркету Tops, Starbucks, парку Раваи, международным школам и спорт клубам.