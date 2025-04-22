Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и спортивными зонами рядом с набережной Раваи и пляжем Най Харн, Пхукет, Таиланд

Комплекс включает 16 роскошных 2-этажных вилл, в которых современный эко-стиль сочетается с тропической зеленью. Стиль хай-тек понравится тем, кто ищет инновационные решения, при этом не забывая о гармонии с природой.

Жилой проект предлагает уникальную общую зону площадью 500 мц с различными объектами инфраструктуры. Комплекс подходит для всех: семей с детьми всех возрастов, спортсменов, фрилансеров, цифровых кочевников, пенсионеров и инвесторов.

Каждая вилла имеет:

обеденную зону и зону отдыха на открытом воздухе

бассейн с морской водой, водопадом, джакузи и детской зоной

зону барбекю

парковку на 2 машины

просторные помещения для хранения

сад

Инфраструктура комплекса:

круглосуточная охрана и ресепшн

видеонаблюдение

спортивная зона для йоги, фитнеса и грэпплинга

зона для воркаута

300-метровая беговая дорожка

площадка для бадминтона

детская площадка с батутом и плавательной зоной

клубный дом с кафе, крытыми и открытыми зонами отдыха

гостевая парковка

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Солнечные панели на крыше

Интегрированная акустическая система

Система "умный дом"

Зональное управление освещением

Система фильтрации воды

Встроенная мебель

Кухня

Кондиционеры

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Программа гарантированного арендного дохода 7% на 3 года с момента

сдачи проекта.

3 года бесплатного обслуживания сада и бассейна.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Раваи, крупнейшем районе Пхукета, популярном среди экспатов и зимующих туристов, с удобной транспортной доступностью к пляжам Най Харн, Я Нуй, набережной Раваи, рынку морепродуктов, супермаркету Tops, Starbucks, парку Раваи, международным школам и спорт клубам.