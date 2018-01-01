Пхукет, Таиланд
Сдача в: 2023
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м.
Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир.
Апартаменты следующих типов: студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, дуплексы в стиле лофт, апартаменты с непосредственным выходом к бассейну.
В каждой квартире представлена зона гостиной, кухни в европейском стиле и станет идеальным местом для проведения незабываемых каникул или медового месяца, а также для долговременного пребывания. И может служить тропической резиденцией.
Наряду с потрясающей 500-метровой цветочной аллеей, проект включает 5 бассейнов с джакузи, 4 ресторана, 2 водных бара, 23 бутик-магазина, пятизвездочную гостиницу, 4 фитнес-центра, йога-центр, детские площадки и комнаты, круглосуточную охрану и многое другое.
Это отличное место для постоянного пребывания, а также возможность получать дополнительный доход от инвестиций посредством аренды.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Проект находится по адресу: 28/40, Sakhu , Thalang , Phuket.
Sea Heaven расположен через дорогу от живописного пляжа Най Тон, среди нетронутых джунглей, протянувшихся на многие километры.
Комплекс находиться в 20 минутах езды от курортного комплекса Laguna Phuket и супермаркета Villa Market, пляжных клубов, ресторанов, баров, торгового комплекса Tesco Lotus.
Международный Аэропорт Пхукета находится в 10 минутах езды.
УДОБСТВА:
- Бассейны на территории комплекса
- Бар у бассейна
- Рестораны
- Ресепшен/Лобби
- Тренажерный зал
- Бар
- Лобби
- Конференц-зал
- Сад на крыше
- 3 тематических сада
- Йога
- Офис управляющей компании
-Охрана 24/7
- Магазины
- Парковка
Sea Heaven предлагает уникальное сочетание расположения, цены и качества для тех, кто желает приобрести недвижимость в поистине потрясающем месте на острове Пхукет.
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