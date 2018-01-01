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THE ONE

Пхукет, Таиланд
от
€103,302
;
14
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О комплексе

Это комплекс апартаментов премиум класса, который находится на юге острова Пхукет в Тайланде. 

8 этажей, 209 уникальных квартир, 12 видов планировки, бассейны, фитнес зал, детская игровая зона и многое другое собраны в одном месте. 

В 900 метрах пляж Най Харн-один из красивейших пляжей на острове Пхукет по версии Tripadvisor.

Качество строительства и оснащение на высоте, так как генеральный подрядчик - это проверенная компания с внушительным опытом.  

Покупка апартаментов в комплексе THE ONE - лучшее инвестиционное решение этого года, так как цена до окончания строительства поднимется на 25%. А также может приносить пассивный доход от 7% годовых.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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THE ONE
Пхукет, Таиланд
от
€103,302
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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