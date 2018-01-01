Это комплекс апартаментов премиум класса, который находится на юге острова Пхукет в Тайланде.

8 этажей, 209 уникальных квартир, 12 видов планировки, бассейны, фитнес зал, детская игровая зона и многое другое собраны в одном месте.

В 900 метрах пляж Най Харн-один из красивейших пляжей на острове Пхукет по версии Tripadvisor.

Качество строительства и оснащение на высоте, так как генеральный подрядчик - это проверенная компания с внушительным опытом.

Покупка апартаментов в комплексе THE ONE - лучшее инвестиционное решение этого года, так как цена до окончания строительства поднимется на 25%. А также может приносить пассивный доход от 7% годовых.