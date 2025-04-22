Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Новый кондоминиум на юге Пхукета, где тропическое очарование органично сочетается с современными удобствами. Этот эксклюзивный комплекс, расположенный всего в нескольких шагах от Robinson Lifestyle Chalong и в нескольких минутах езды от очаровательных южных пляжей, обещает ни с чем не сравнимые впечатления от жизни, наполненных благосостоянием. Погрузитесь в роскошный образ жизни — от большого бассейна (580 м2) до ресторанов в юго-восточном азиатском стиле, помещений для совместной работы и тренажерного зала, паркинга.

Особенности квартир

В комплексе на выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Можно приобрести пакет мебели за 180 000, 300 000 и 400 000 бат соответственно. Кроме то, если вы захотите сдавать свою недвижимость по программе rental pool, за 100 000, 150 000 и 200 000 бат, можно приобрести дополнительный набор декора.

Торговый центр - 350 м

Спортивная улица Муай-Тай - 450 м

Ресторан Бистро The Distillery Phuket - 1 км

Ресторан с морепродуктами Parlai - 2 км

Пирс Kan Eang - 3.8 км

Торговый центр Central Floresta - 5.2 км

Пешеходная улица Phuket town - 5.9 км

Госпиталь Dibuk - 2.3 км

Госпиталь Bangkok Siriroj - 6 км

Bangkok Hospital Phuket - 6.9 км

Интернациональная школа BCIS - 740 м

Интернациональная школа BUDS - 690 м

Интернациональная школа RIS - 1.55 км

Интернациональная школа OAK MEADOW - 1.8 км

Интернациональная школа HEAD START - 7.1 км

Интернациональная школа KAJONKIET - 7.2 км

Пляж Палай - 2.3 км

Chalong Пирс - 3.8 км

Пляж Ката - 8.9 км

Пляж Раваи - 9 км

Пляж Най Харн - 9.4 км

Пляж Карон - 9.7 км

Расположение и объекты поблизости