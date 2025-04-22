Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Новый кондоминиум на юге Пхукета, где тропическое очарование органично сочетается с современными удобствами. Этот эксклюзивный комплекс, расположенный всего в нескольких шагах от Robinson Lifestyle Chalong и в нескольких минутах езды от очаровательных южных пляжей, обещает ни с чем не сравнимые впечатления от жизни, наполненных благосостоянием. Погрузитесь в роскошный образ жизни — от большого бассейна (580 м2) до ресторанов в юго-восточном азиатском стиле, помещений для совместной работы и тренажерного зала, паркинга.Особенности квартир
В комплексе на выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Можно приобрести пакет мебели за 180 000, 300 000 и 400 000 бат соответственно. Кроме то, если вы захотите сдавать свою недвижимость по программе rental pool, за 100 000, 150 000 и 200 000 бат, можно приобрести дополнительный набор декора.Расположение и объекты поблизости