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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Чалонг, Таиланд
от
$143,495
;
18
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Описание Описание
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ID: 19512
ID новостройки на Realting
In CRM: 2369041
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг

О комплексе

Новый кондоминиум на юге Пхукета, где тропическое очарование органично сочетается с современными удобствами. Этот эксклюзивный комплекс, расположенный всего в нескольких шагах от Robinson Lifestyle Chalong и в нескольких минутах езды от очаровательных южных пляжей, обещает ни с чем не сравнимые впечатления от жизни, наполненных благосостоянием. Погрузитесь в роскошный образ жизни — от большого бассейна (580 м2) до ресторанов в юго-восточном азиатском стиле, помещений для совместной работы и тренажерного зала, паркинга.

Особенности квартир

В комплексе на выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Можно приобрести пакет мебели за 180 000, 300 000 и 400 000 бат соответственно. Кроме то, если вы захотите сдавать свою недвижимость по программе rental pool, за 100 000, 150 000 и 200 000 бат, можно приобрести дополнительный набор декора.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 350 м
  • Спортивная улица Муай-Тай - 450 м
  • Ресторан Бистро The Distillery Phuket - 1 км
  • Ресторан с морепродуктами Parlai - 2 км
  • Пирс Kan Eang - 3.8 км
  • Торговый центр Central Floresta - 5.2 км
  • Пешеходная улица Phuket town - 5.9 км
  • Госпиталь Dibuk - 2.3 км
  • Госпиталь Bangkok Siriroj - 6 км
  • Bangkok Hospital Phuket - 6.9 км
  • Интернациональная школа BCIS - 740 м
  • Интернациональная школа BUDS - 690 м
  • Интернациональная школа RIS - 1.55 км
  • Интернациональная школа OAK MEADOW - 1.8 км
  • Интернациональная школа HEAD START - 7.1 км
  • Интернациональная школа KAJONKIET - 7.2 км
  • Пляж Палай - 2.3 км
  • Chalong Пирс - 3.8 км
  • Пляж Ката - 8.9 км
  • Пляж Раваи - 9 км
  • Пляж Най Харн - 9.4 км
  • Пляж Карон - 9.7 км

Местонахождение на карте

Чалонг, Таиланд

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с большим бассейном напротив торгового центра в Чалонге, Пхукет, Таиланд
Чалонг, Таиланд
от
$143,495
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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