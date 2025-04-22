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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$888,190
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9
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Описание Описание
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ID: 19545
ID новостройки на Realting
In CRM: 2369178
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.

Расположение и объекты поблизости
  • Рынок морепродуктов - 3,3 км
  • Пляж Най Харн - 4,2 км
  • Пирс Чалонг - 4,9 км
  • Мыс Промтеп - 6,2 км

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$888,190
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