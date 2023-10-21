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Виллы в el Campello, Испания

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35 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 485 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€800,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 470 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€895,000
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Всего в 600 метрах от бухты Л'Амерадор в Эль-Кампельо, на побережье Коста-Бланка, находится …
€859,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
€899,000
Вилла 7 спален в el Campello, Испания
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
€1,31 млн
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€364,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€849,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€849,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€364,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€849,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€364,900
Вилла 9 спален в el Campello, Испания
Вилла 9 спален
el Campello, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 668 м²
Продаётся вилла в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 668.00 м2, участок 2214 м2, вилла…
€1,28 млн
Вилла 9 спален в el Campello, Испания
Вилла 9 спален
el Campello, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 668 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 668.00 м2, участок 2214 м2, дом 198…
€1,38 млн
Вилла 4 спальни в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo español. Общая площадь 242.00 м2, участок 667 м…
€735,000
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Amerador. Общая площадь 220.00 м2, участок 500 м2, дом…
€819,900
Вилла 5 спален в el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Этаж 1
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello Playa, располагается на 1 этаже. Общая площад…
€340,000
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 269.00 м2, участок 570 м2, дом 2020…
€685,000
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
€949,900
Вилла 4 спальни в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Centro. Общая площадь 98.00 м2, участок 200 м2, дом 19…
€260,000
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 572 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
€682,000
Вилла 5 спален в el Campello, Испания
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта Его эксклюзивное расположе…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с гаражом в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ! Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор. О…
€859,900
Вилла 4 спальни в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Дом в Эль Кампельо ID D11486
€850,000
Вилла 3 спальни с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Playa muchavista. Общая площадь 275.00 м2, участок 500…
€799,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
€2,25 млн
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