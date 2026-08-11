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Виллы в el Campello, Испания

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13 объектов найдено
Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Недвижимость имеет более 350 м² застроенной площади и 1400 м² огороженной территории. Дом вы…
$2,58 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бо…
$1,21 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальни, 3 ванные комнатыПостроенная площадь: 265 м2Полезная площадь: 241 м2Размер участка…
$1,22 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Площадь 299 м²
Этот эксклюзивный закрытый комплекс предлагает пять уникальных вилл с потрясающим видом на м…
$884,032
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте для себя…
$665,528
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте …
$669,036
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
$1,04 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Новые виллы у моря. Maran Villas-это жилой комплекс из 9 элегантных вилл, с 3 спальнями, 3 …
$629,156
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями 23 отдельно стоящих виллы с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Эти про…
$361,542
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
$2,45 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Виллы с 3 спальнями 23 отдельно стоящих виллы с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Эти про…
$832,542
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 5
Площадь 313 м²
Роскошная вилла с 5 спальнями в одном из самых эксклюзивных жилых районов Плайя-Сан-Хуан, Ал…
$1,74 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 466 м²
РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПЛЯЖА. САН-ХУАН.  На выбор виллы  527 м2  на участке  400 м2…
$1,95 млн
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