ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ

LUXUS HOMES — это международное агентство недвижимости. Мы специализируемся на продаже элитной недвижимости нового строительства на различных рынках, таких как Испания, Кипр, Англия, Швейцария, Дубай и Майами. Наша опытная команда, состоящая из профессиональных и многоязычных риэлторов, предлагает вам отличный комплексный сервис на протяжении всего процесса купли-продажи и после него.
Наша философия основана на высоком профессионализме, честности, эффективности и прозрачности. Наши агенты привержены этим ценностям, поэтому вы можете нам доверять. Недвижимость — это наша страсть. Мы продаем не только недвижимость, мы продаем эмоции и более высокое качество жизни! Поэтому наша главная цель — сделать наших клиентов счастливыми и реализовать их мечты о собственном жилье и выгодных инвестициях. Для этого мы живем и работаем с энтузиазмом.
Наше комплексное предложение:
- Специальные знания и опыт в сфере новостройки
* Профессиональная консультация и анализ ваших потребностей
* Подбор интересных объектов в соответствии с вашими критериями поиска
* 0% комиссии для наших клиентов-покупателей
* Планирование вашей поездки и организация просмотров недвижимости
* Трансфер: аэропорт – отель – объекты – экскурсионное сопровождение
* Проверка договоров и документов на недвижимость
* Помощь в получении ипотеки в национальных банках до 70% стоимости
* Открытие банковского счёта, получение налогового номера и визовая поддержка
* Помощь в получении лицензии на аренду вашей недвижимости
* Организация подключения воды, электричества и интернета
* Помощь в оформлении страхования дома и установке охранной сигнализации
* Рекомендации проверенных юристов и налоговых консультантов
* Услуги дизайна интерьера и управление арендой (по желанию)
* Перелёт и проживание в роскошном 5-звёздочном отеле во время вашей поездки *
* Помощь в открытии компании в ОАЭ (налог 0–9%) *
* При покупке недвижимости через наше агентство мы организуем для вас перелёт и проживание в роскошном 5-звёздочном спа-отеле. Предложение включает 2 ночи проживания для 2 человек во время поездки для подписания договора купли-продажи. Данное предложение не может быть объединено с другими акциями, такими как скидки или ваучеры нашего агентства. Услуга по открытию компании в Дубае не включает расходы на получение бизнес-лицензии и возможные дополнительные сборы (виза, регистрация офиса и др.)