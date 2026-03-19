  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ

ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ

Dubai · Spain · England · Dom. Rep.
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2018
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Веб-сайт
www.luxus-homes.com
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

LUXUS HOMES — это международное агентство недвижимости. Мы специализируемся на продаже элитной недвижимости нового строительства на различных рынках, таких как Испания, Кипр, Англия, Швейцария, Дубай и Майами. Наша опытная команда, состоящая из профессиональных и многоязычных риэлторов, предлагает вам отличный комплексный сервис на протяжении всего процесса купли-продажи и после него.

Наша философия основана на высоком профессионализме, честности, эффективности и прозрачности. Наши агенты привержены этим ценностям, поэтому вы можете нам доверять. Недвижимость — это наша страсть. Мы продаем не только недвижимость, мы продаем эмоции и более высокое качество жизни! Поэтому наша главная цель — сделать наших клиентов счастливыми и реализовать их мечты о собственном жилье и выгодных инвестициях. Для этого мы живем и работаем с энтузиазмом. 

Услуги

Наше комплексное предложение:

- Специальные знания и опыт в сфере новостройки
* Профессиональная консультация и анализ ваших потребностей
* Подбор интересных объектов в соответствии с вашими критериями поиска
* 0% комиссии для наших клиентов-покупателей
* Планирование вашей поездки и организация просмотров недвижимости
* Трансфер: аэропорт – отель – объекты – экскурсионное сопровождение
* Проверка договоров и документов на недвижимость
* Помощь в получении ипотеки в национальных банках до 70% стоимости
* Открытие банковского счёта, получение налогового номера и визовая поддержка
* Помощь в получении лицензии на аренду вашей недвижимости
* Организация подключения воды, электричества и интернета
* Помощь в оформлении страхования дома и установке охранной сигнализации
* Рекомендации проверенных юристов и налоговых консультантов
* Услуги дизайна интерьера и управление арендой (по желанию)
* Перелёт и проживание в роскошном 5-звёздочном отеле во время вашей поездки *
* Помощь в открытии компании в ОАЭ (налог 0–9%) *



* При покупке недвижимости через наше агентство мы организуем для вас перелёт и проживание в роскошном 5-звёздочном спа-отеле. Предложение включает 2 ночи проживания для 2 человек во время поездки для подписания договора купли-продажи. Данное предложение не может быть объединено с другими акциями, такими как скидки или ваучеры нашего агентства. Услуга по открытию компании в Дубае не включает расходы на получение бизнес-лицензии и возможные дополнительные сборы (виза, регистрация офиса и др.)

Квартиры
Смотреть все 405 объектов
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 5/17
Фантастическая квартира с современным спортзалом, уникальными развлекательными зонами на кры…
$474,609
Квартира 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 9
Элегантная новопостроенная квартира с потрясающим видом на канал, спортзалом мирового класса…
$1,15 млн
Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Элегантная квартира на первом этаже с большим садом, общим бассейном и тренажерным залом, ра…
$259,075
НДС
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/7
Уютная студия с доступом к лучшим удобствам, включая бассейн, мирового класса спортзал и озд…
$188,972
Дома
Смотреть все 241 объект
Вилла 9 комнат в Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла, расположенная на территории гольф-курорта, с большой террасой и удобствами …
$978,324
НДС
Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большими террасами и впечатляющим видом на море, расположенная …
$2,46 млн
НДС
Вилла 4 комнаты в Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Совершенно новая роскошная вилла, расположенная на гольф-курорте, может похвастаться простор…
$401,222
НДС
Вилла 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Фантастическая вилла с бассейном, расположенная внутри престижного курорта с пляжной лагуной…
$342,525
НДС
Наши агенты в Испании
Показать все 7 агентов
Марио Динеску
205 объектов
Солвита ван Ош
85 объектов
Илья Лоренц
46 объектов
Ким Шмидт
111 объектов
Агентства рядом
Planeta
Испания, Вега-Баха-дель-Сегура
Год основания компании 2015
Жилая недвижимость 47 Коммерческая недвижимость 3
Продажа, аренда недвижимости в Испании, побережье Коста Бланка Агентство недвижимости Planeta Spain-это очень прогрессивная компания, в которой Вы сможете найти любую жилую или коммерческую недвижимость на ваш вкус. Мы поможем Вам с выбором будущего дома, ознакомим вас со всеми окрестностями…
Оставить заявку
Mallorca Prime Homes
Испания, Santa Ponsa
Mallorca Prime Homes - компания, обладающая многолетним опытом работы в сфере недвижимости, специализирующаяся на продаже и аренде эксклюзивной недвижимости на Майорке. Наш высококвалифицированный персонал совершенствуется с каждым днём для оказания услуг наивысшего качества. Благодаря мн…
Оставить заявку
WTG Spain
Испания, Ориуэла
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 1025
Купить недвижимость в Испании сегодня стремится множество инвесторов из разных стран мира. И эта тенденция вполне объяснима, ведь Пиренейское Королевство – практически идеальное место и для временного отдыха, и для постоянного проживания, и для сдачи жилья в аренду. Зачастую иностранцев о…
Оставить заявку
SpainLuxInvest
Испания, lAlfas del Pi
Год основания компании 2007
SpainLuxInvest — один из лучших представителей по продаже элитной недвижимости на испанском рынке, а конкретно — на побережье Коста-Бланки, предлагающий именно то, что люди хотят получить от качественной жизни и превосходного отдыха в Испании! Для вас в нашей базе более 20 000 объектов лу…
Оставить заявку
Ole Internacional / Casadebanco
Испания, Ориуэла
Год основания компании 1997
Жилая недвижимость 1263 Коммерческая недвижимость 16
Ole International - агентство недвижимости, основанное на Коста-Бланке с 1998 года, сформированное командой квалифицированных специалистов с большим опытом работы в сфере жилья. В нашей компании у нас есть большой портфель домов, которые мы предлагаем нашим клиентам, от Коста-дель-Соль до…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти