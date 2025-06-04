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Виллы в Santa Ponsa, Испания

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6 объектов найдено
Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
House in Balearic
$1,32 млн
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Вилла в Ses Rotes Velles, Испания
Вилла
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Добро пожаловать в этот дом, расположенный в живописном районе Коста-де-ла-Кальма, Кальвиа, …
$1,25 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 2
House in Balearic
$3,95 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
House in Balearic
$1,58 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этот просторный семейный дом имеет 3 большие спальни (с возможностью преобразования в 4) и н…
$869,671
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Вилла в Ses Rotes Velles, Испания
Вилла
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
У нас есть на продажу прекрасная вилла в Санта Понсе. Полностью отремонтированный дом предла…
$3,66 млн
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