Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. San Roque
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в San Roque, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
A sanctuary where architecture and nature merge in perfect harmonyLocated in the prestigious…
$14,50 млн
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Супер Современный Шедевр в Альтос де ВальдеррамаДобро пожаловать в Виллу Стерн — ультрасовре…
$5,87 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 041 м²
Вилла Noon: передовая архитектура, устойчивая роскошь и привилегированное расположение в La …
$14,80 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в San Roque, Испания
Вилла 7 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и полем для гольфа в Сотогранде, с высоким уровнем энергоэффективности…
$11,41 млн
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в San Roque, Испания
Вилла 9 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 544 м²
Количество этажей 2
Инновационная вилла с нулевым энергопотреблением в престижном месте Сотогранде, Сан-Роке Это…
$10,21 млн
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 742 м²
Вилла Oak — новая роскошная резиденция в Altos de Valderrama, Сотогранде, спроектированная и…
$10,02 млн
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Откройте для себя виллу Дуб, необыкновенное убежище, где архитектурный блеск гармонирует с в…
$10,21 млн
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Villa HALO — это уникальная вилла класса люкс, расположенная в La Reserva de Sotogrande, одн…
$11,16 млн
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Расположенная в престижном районе La Reserva de Sotogrande, Вилла Halo представляет собой ве…
$10,21 млн
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
$4,75 млн
Оставить заявку
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Закрытый охраняемый комплекс состоит из 27 роскошных вилл с 3, 4 или 5 спальнями, с видом на…
$476,384
Оставить заявку
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
Оставить заявку
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85 млн
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
$6,29 млн
Оставить заявку
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 5 Ванные комнаты, Площадь 1600 m², Тер…
$8,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти