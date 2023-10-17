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Виллы в San Roque, Испания

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с 3-мя Спальнями в Районе Сотогранде в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€655,000
Вилла 5 спален в San Roque, Испания
Вилла 5 спален
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
€5,80 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в San Roque, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 838 м²
"Villa Las Nubes" - роскошная современная вилла расположена в Сотогранде и имеет уникальный …
€4,00 млн
Вилла 8 спален в San Roque, Испания
Вилла 8 спален
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
€4,50 млн
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