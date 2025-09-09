  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Торревьеха
  Квартира в новостройке Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе

Квартира в новостройке Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе

Торревьеха, Испания
от
$324,915
;
17
ID: 27678
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Торревьеха

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха

Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и расслабленным средиземноморским стилем жизни. Жители легко могут добраться до местных магазинов, популярных ресторанов и ухоженных парков.

Квартиры расположены всего в 1 км от пляжей Ла-Мата и Лос-Локос, в 400 м от супермаркетов и аптек, в 2,5 км от торгового центра Habaneras и в 3 км от центра Торревьехи. Поблизости — живописный природный парк Ла-Мата в 2,2 км и поле для гольфа Las Colinas в 13,5 км. До аэропорта Аликанте — 43,5 км, а до международного аэропорта Мурсии — 67,5 км.

Обособленный жилой комплекс предлагает просторные зеленые зоны, общий бассейн с выделенной детской секцией и подземную парковку, закрепленную за каждой квартирой. Малоэтажные здания спроектированы с учетом приватности и комфортной жизни на свежем воздухе.

Квартиры в Торревьехе, Аликанте, доступны в двух типах: на первом этаже с большими частными садами и на верхнем — с собственными соляриями на крыше. В каждой квартире есть 2 или 3 спальни и 2 ванные комнаты, отделанные по высоким стандартам. Внутри — полностью оборудованная кухня (без бытовой техники), инфраструктура под канальный кондиционер, подогрев пола в ванных, электрические водонагреватели и моторизованные жалюзи в гостиной. Ванные комнаты полностью готовы к использованию.


ALC-01095

Местонахождение на карте

Торревьеха, Испания
Образование
Здравоохранение
Досуг

Realting.com
Перейти
