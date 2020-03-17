Жилой комплекс Allonbay Alba

Представляем роскошные новые апартаменты, дуплексы и пентхаусы, расположенных прямо на берегу моря между Бенидормом и Вильяхойосой на Коста Бланка. Эти элегантные белые здания, каждый всего в шесть этажей, окружены обширными зелеными зонами и предлагают от одной до четырех спален с просторными жилыми помещениями.

Вильяхойоса - небольшой, уютный город на севере побережья Коста Бланка. Прибрежный город, расположенный очень удачно - рядом с большим курортным городом Бенидорм и не далеко от столицы провинции - Аликанте. Это живописный и восхитительный город с прекрасными песчаными пляжами. Кроме того, довольно красочные рыбацкие дома вдоль береговой линии, в то время как с видом на море и на фоне гор все, что складываются в эстетике этого города. Город Вильяхойоса хорошо известен своей шоколадной промышленностью и туризмом.