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Жилой комплекс Allonbay Alba

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$916,019
от
$1,28 млн/м²
;
5
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26675
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Представляем роскошные новые апартаменты, дуплексы и пентхаусы, расположенных прямо на берегу моря между Бенидормом и Вильяхойосой на Коста Бланка. Эти элегантные белые здания, каждый всего в шесть этажей, окружены обширными зелеными зонами и предлагают от одной до четырех спален с просторными жилыми помещениями.

 

Вильяхойоса - небольшой, уютный город на севере побережья Коста Бланка. Прибрежный город, расположенный очень удачно - рядом с большим курортным городом Бенидорм и не далеко от столицы провинции - Аликанте. Это живописный и восхитительный город с прекрасными песчаными пляжами. Кроме того, довольно красочные рыбацкие дома вдоль береговой линии, в то время как с видом на море и на фоне гор все, что складываются в эстетике этого города. Город Вильяхойоса хорошо известен своей шоколадной промышленностью и туризмом.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², USD 9,642
Цена квартиры, USD 916,019
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 120.0
Цена за м², USD 10,667
Цена квартиры, USD 1,28 млн

Местонахождение на карте

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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Жилой комплекс Allonbay Alba
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$916,019
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