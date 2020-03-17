Жилой комплекс Edenia l

В Edenia каждый ваш день будет наполнен светом Средиземноморья. Расположенный всего в 200 метрах от пляжа, этот жилой комплекс в Эль-Верхеле позволяет наслаждаться морем в нескольких шагах, вдыхая спокойствие естественной и расслабленной обстановки.

Комплекс предлагает дома с 1, 2 и 3 спальнями, каждая с просторными террасами, а также обширные зеленые зоны и полный набор удобств, чтобы вы могли наслаждаться каждым днём.

Edenia сочетает спокойствие открытого пространства с удобством наличия всех необходимых услуг под рукой. К услугам жителей: спортзал, сад, садовая зона, гастробар, сауна, социальный клуб, консьерж, кладовая, бассейн, лифт и система воздушного теплового насоса.