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Жилой комплекс Edenia l

Denia, Испания
от
$266,049
от
$483,515/м²
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27183
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    Denia

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

В Edenia каждый ваш день будет наполнен светом Средиземноморья. Расположенный всего в 200 метрах от пляжа, этот жилой комплекс в Эль-Верхеле позволяет наслаждаться морем в нескольких шагах, вдыхая спокойствие естественной и расслабленной обстановки.

Комплекс предлагает дома с 1, 2 и 3 спальнями, каждая с просторными террасами, а также обширные зеленые зоны и полный набор удобств, чтобы вы могли наслаждаться каждым днём.

Edenia сочетает спокойствие открытого пространства с удобством наличия всех необходимых услуг под рукой. К услугам жителей: спортзал, сад, садовая зона, гастробар, сауна, социальный клуб, консьерж, кладовая, бассейн, лифт и система воздушного теплового насоса.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 63.0
Цена за м², USD 4,223
Цена квартиры, USD 266,049
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², USD 4,116
Цена квартиры, USD 390,976
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 140.0
Цена за м², USD 3,454
Цена квартиры, USD 483,515

Местонахождение на карте

Denia, Испания

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Жилой комплекс Edenia l
Denia, Испания
от
$266,049
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