  1. Realting.com
  2. Испания
  3. la Vila Joiosa Villajoyosa
  4. Квартира в новостройке Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе

Квартира в новостройке Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$447,347
;
35
Оставить заявку
ID: 27857
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа

Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями, город предлагает очаровательное сочетание исторического богатства, культурных традиций и современных развлечений. Вильяхойоса имеет богатую историю, уходящую корнями в глубокую древность. Изначально город был заселен финикийцами, а затем римлянами, и на протяжении веков на него оказывали влияние различные культуры. Название города, которое в переводе с валенсийского означает «радостный город», отражает его приятную атмосферу. Исторический центр Вильяхойосы характеризуется узкими извилистыми улочками и ярко раскрашенными домами. Эти красочные здания, обращенные к Средиземному морю, являются одной из самых знаковых достопримечательностей. Город знаменит своим ежегодным фестивалем мавров и христиан, который проходит в конце июля. Этот яркий праздник включает в себя тщательно продуманные парады, инсценировки сражений и различные культурные мероприятия, посвященные битвам между маврами и христианами во время Реконкисты. Вильяхойоса может похвастаться несколькими прекрасными пляжами, включая Плайя-Сентро, Плайя-Эль-Параисо и Плайя-Торрес. Эти пляжи известны своим мелким золотистым песком, прозрачной водой и отличными удобствами, что делает их популярными как среди местных жителей, так и среди туристов. Город окружен потрясающими природными ландшафтами, включая холмы и горы, которые предлагают возможности для пеших прогулок и активного отдыха. Живописные прибрежные виды привлекают сюда множество туристов.

Квартиры в Вильяхойосе, Аликанте, находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа, в 3 км от центра города Вильяхойоса и всех его удобств, в 7 км от живописного поля для гольфа Puig Campana на 18 лунок, в 11 км от центра Бенидорма и всего в 52 км от аэропорта Аликанте.

На территории комплекса есть большой бассейн, пышные сады и дополнительные парковочные места.

Внутри этих современных квартир есть 2 или 3 просторные спальни со встроенными шкафами, 2 ванные комнаты, одна из которых является ванной комнатой в главной спальне, оборудованная кухня открытого плана и столовая, а также просторная гостиная с большими окнами во французском стиле, которые пропускают достаточное количество естественного света и ведут на солнечную террасу/балкон.


ALC-00929

Местонахождение на карте

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Marea by Missoni DarGlobal
Casares, Испания
от
$1,13 млн
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Rojales, Испания
от
$357,877
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Benalmadena, Испания
от
$694,565
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$982,986
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Orihuela, Испания
от
$209,982
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$447,347
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$529,753
Год сдачи 2027
Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
la Nucia, Испания
от
$361,409
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Показать все Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Polop, Испания
от
$514,668
Год сдачи 2025
Площадь 125–158 м²
3 объекта недвижимости 3
Закрытый жилой комплекс. Окруженный соснами и защищенный горой Понойч, жилой комплекс Polop Hills предлагает идеальное сочетание безопасности, удобства и близости к природе. В комплексе круглосуточная охрана, большой общественный бассейн для взрослых и детей, зонами отдыха, детской площадкой…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации