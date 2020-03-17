Жилой комплекс Talasa Caelus

Caelus — это первый проект в комплексе Talasa Utopian Village, который на начальном этапе включает 51 квартиру с одной, двумя и тремя спальнями. Здания Talasa Caelus спроектированы как компактные и эффективные объемы, обеспечивающие оптимальную температуру в вашем доме как зимой, так и летом. Главной особенностью домов Talasa Caelus являются их большие террасы, идеально подходящие для жизни на открытом воздухе. Сочетание гостиной и этих просторных террас создает гармоничное жилое пространство, где интерьер плавно переходит в экстерьер.

Общие зоны Talasa Caelus создают глубоко естественную атмосферу. Здесь вы найдете идеальные места для прогулок, занятий спортом и, особенно, езды на велосипеде. Вы сможете собираться с близкими в общественных клубах, наслаждаться открытыми пространствами, защищенными от солнца, и расслабляться среди пышной растительности, где циркулирует свежий воздух.

Среди дополнительных удобств: многочисленные большие бассейны, расположенные по всему комплексу, сенсорные сады, места для занятий йогой, огороды для собственного потребления, мастерские по ремонту велосипедов и места для мытья домашних животных. Это настоящий дом мечты на земле.

При строительстве комплекса уделено внимание минимальному воздействию на окружающую среду. Тщательный выбор строительных материалов позволяет наслаждаться необыкновенными видами на природные окрестности Talasa Caelus в любое время.