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Жилой комплекс Talasa Caelus

Denia, Испания
от
$287,860
от
$580,123/м²
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26593
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    Denia

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Caelus — это первый проект в комплексе Talasa Utopian Village, который на начальном этапе включает 51 квартиру с одной, двумя и тремя спальнями. Здания Talasa Caelus спроектированы как компактные и эффективные объемы, обеспечивающие оптимальную температуру в вашем доме как зимой, так и летом. Главной особенностью домов Talasa Caelus являются их большие террасы, идеально подходящие для жизни на открытом воздухе. Сочетание гостиной и этих просторных террас создает гармоничное жилое пространство, где интерьер плавно переходит в экстерьер.

Общие зоны Talasa Caelus создают глубоко естественную атмосферу. Здесь вы найдете идеальные места для прогулок, занятий спортом и, особенно, езды на велосипеде. Вы сможете собираться с близкими в общественных клубах, наслаждаться открытыми пространствами, защищенными от солнца, и расслабляться среди пышной растительности, где циркулирует свежий воздух.

Среди дополнительных удобств: многочисленные большие бассейны, расположенные по всему комплексу, сенсорные сады, места для занятий йогой, огороды для собственного потребления, мастерские по ремонту велосипедов и места для мытья домашних животных. Это настоящий дом мечты на земле.

При строительстве комплекса уделено внимание минимальному воздействию на окружающую среду. Тщательный выбор строительных материалов позволяет наслаждаться необыкновенными видами на природные окрестности Talasa Caelus в любое время.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 52.0
Цена за м², USD 5,536
Цена квартиры, USD 287,120
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 79.0 – 80.0
Цена за м², USD 4,277 – 5,794
Цена квартиры, USD 341,249 – 456,567
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 98.0 – 99.0
Цена за м², USD 4,262 – 5,660
Цена квартиры, USD 416,559 – 558,942
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 93.0 – 112.0
Цена за м², USD 4,572 – 4,947
Цена квартиры, USD 458,921 – 510,696

Местонахождение на карте

Denia, Испания

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Новости застройщика

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Жилой комплекс Talasa Caelus
Denia, Испания
от
$287,860
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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