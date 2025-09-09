Квартира в новостройке Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада

Современные квартиры с 2 и 3 спальнями и собственными садами в Сьюдад-Кесада

Эти квартиры расположены в востребованной урбанизации Сьюдад-Кесада — районе, который идеально сочетает спокойную атмосферу с удобным доступом ко всем необходимым удобствам. Здесь царит активная, но уютная жизнь: круглый год работают магазины, кафе, спортивные и оздоровительные центры. Живописные окрестности, ухоженные улицы и тёплое сообщество жителей делают Сьюдад-Кесаду привлекательным как для постоянного проживания, так и для сезонного отдыха.

Квартиры на продажу в Рохалесе, Сьюдад-Кесада, находятся в 0,4 км от супермаркетов и ресторанов, в 2,2 км от центра города Рохалес, в 3,8 км от гольф-клуба La Marquesa, в 7,5 км от пляжа Гуардамар-дель-Сегура, в 12,3 км от Торревьехи и в 39,6 км от аэропорта Аликанте.

Закрытый жилой комплекс располагает ухоженными зелеными зонами, общими бассейнами и пешеходными дорожками, что создает спокойную и уединенную обстановку для жителей.

На данный момент в проекте доступны квартиры на первом этаже с 2 или 3 просторными спальнями и двумя современными ванными комнатами. Во всех резиденциях предусмотрена кухня открытой планировки, объединённая со светлой гостиной-столовой. Жилые помещения плавно переходят в ухоженный частный сад, идеально подходящий для отдыха и развлечений на открытом воздухе.

ALC-01038