  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Гуардамар
  4. Квартира в новостройке Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном

Квартира в новостройке Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном

Гуардамар, Испания
от
$274,294
;
40
Оставить заявку
ID: 27851
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Гуардамар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура

Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном регионе Коста-Бланка. Этот проект – прекрасная возможность купить квартиру в Гуардамар-дель-Сегура с первоклассными социальными удобствами в престижном районе. Основные услуги, включая супермаркеты, бары, рестораны, а также различные развлекательные и спортивные мероприятия, удобно доступны в нескольких минутах езды.

Проект находится в удобном доступе к жизненно важным объектам инфраструктуры и прекрасному природному парку Ла-Мата, что делает их идеальными для любителей пеших и велосипедных прогулок. Он также расположен всего в 10 минутах езды от захватывающих дух пляжей Гуардамара, в 38 км от аэропорта Аликанте и в 80 км от аэропорта Мурсии.

В современном комплексе есть большой общий бассейн, ухоженные сады, детская игровая площадка и подземная парковка.

Внутри этих современных квартир есть 2 или 3 просторные спальни со встроенными шкафами, 2 ванные комнаты, одна из которых совмещена с главной спальней, оборудованная кухня открытой планировки с обеденной зоной, а также большая гостиная с окнами во французском стиле, которые пропускают много естественного света.


ALC-00932

Местонахождение на карте

Гуардамар, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Санта-Эулалия недалеко от аэропорта
Оспиталет-де-Льобрегат, Испания
от
$573,310
Жилой комплекс INFINIUM III
Кальпе, Испания
от
$514,100
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Торревьеха, Испания
от
$250,597
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$417,916
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$337,864
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$274,294
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$256,636
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$326,092
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Finestrat, Испания
от
$353,168
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземног…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации