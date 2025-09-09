  1. Realting.com
  Испания
  Гуардамар
  Квартира в новостройке Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном

Квартира в новостройке Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном

Гуардамар, Испания
от
$256,636
;
40
ID: 27849
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  Страна
    Испания
  Область / штат
    Валенсия
  Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  Город
    Гуардамар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн

О комплексе

Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура

Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном регионе Коста-Бланка. Этот проект – прекрасная возможность купить квартиру в Гуардамар-дель-Сегура с первоклассными социальными удобствами в престижном районе. Основные услуги, включая супермаркеты, бары, рестораны, а также различные развлекательные и спортивные мероприятия, удобно доступны в нескольких минутах езды.

Проект находится в удобном доступе к жизненно важным объектам инфраструктуры и прекрасному природному парку Ла-Мата, что делает их идеальными для любителей пеших и велосипедных прогулок. Он также расположен всего в 10 минутах езды от захватывающих дух пляжей Гуардамара, в 38 км от аэропорта Аликанте и в 80 км от аэропорта Мурсии.

В современном комплексе есть большой общий бассейн, ухоженные сады, детская игровая площадка и подземная парковка.

Внутри этих современных квартир есть 2 или 3 просторные спальни со встроенными шкафами, 2 ванные комнаты, одна из которых совмещена с главной спальней, оборудованная кухня открытой планировки с обеденной зоной, а также большая гостиная с окнами во французском стиле, которые пропускают много естественного света.


ALC-00932

Местонахождение на карте

Гуардамар, Испания
