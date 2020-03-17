Жилой комплекс Lagune Homes находится в Кальпе, в непосредственной близости от природного заповедника Лас-Салинас и всего в нескольких минутах пешком от знаменитого пляжа Ла Фосса, а также в 10 минутах ходьбы от пляжа Ареналь. Два десятиэтажных здания с оригинальной архитектурой предлагают новые квартиры с двумя и тремя спальнями, каждая из которых имеет террасу, идеально подходящую для наслаждения солнечной погодой и видами на Кальпе.

В пешей доступности развитая инфраструктура: Mercadona, Lidl, парки, рестораны, кафе, школа, парк развлечений, музеи, пляж Ареналь, пляж Фосса, заповедник Лас-Салинас и, конечно же, скала Пеньон-де-Ифач.