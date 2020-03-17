  1. Realting.com
Жилой комплекс Lagune Homes

Кальпе, Испания
от
$423,948
от
$788,168/м²
;
8
ID: 27427
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    Кальпе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Жилой комплекс Lagune Homes находится в Кальпе, в непосредственной близости от природного заповедника Лас-Салинас и всего в нескольких минутах пешком от знаменитого пляжа Ла Фосса, а также в 10 минутах ходьбы от пляжа Ареналь. Два десятиэтажных здания с оригинальной архитектурой предлагают новые квартиры с двумя и тремя спальнями, каждая из которых имеет террасу, идеально подходящую для наслаждения солнечной погодой и видами на Кальпе.

В пешей доступности развитая инфраструктура: Mercadona, Lidl, парки, рестораны, кафе, школа, парк развлечений, музеи, пляж Ареналь, пляж Фосса, заповедник Лас-Салинас и, конечно же, скала Пеньон-де-Ифач.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 94.0
Цена за м², USD 4,921 – 5,233
Цена квартиры, USD 462,595 – 491,873
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 111.0 – 113.0
Цена за м², USD 4,526 – 4,571
Цена квартиры, USD 502,413 – 516,467

Местонахождение на карте

Кальпе, Испания

