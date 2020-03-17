Жилой комплекс Allonbay Urban

Откройте для себя Вильяхойосу в нашем новом жилом комплексе, расположенном в самом сердце города, всего в нескольких шагах от центрального пляжа. Здесь вы найдете апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, предлагающие вид на море и удобство центрального расположения.

В комплексе представлены новые квартиры, дуплексы и пентхаусы, построенные с использованием высококачественных материалов, таких как теплоизоляция, аэротермальная энергия и кондиционирование воздуха. Каждая резиденция оснащена полностью оборудованными кухнями и ванными комнатами. Непревзойденный дизайн дополняют просторные террасы, с которых открываются великолепные морские виды. Все элегантные белые многоквартирные дома имеют всего шесть этажей и окружены обширными зелеными зонами, предлагая от одной до четырех спален с просторными жилыми помещениями.