  1. Realting.com
  2. Испания
  3. la Vila Joiosa Villajoyosa
  4. Жилой комплекс Allonbay Urban

Жилой комплекс Allonbay Urban

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$292,421
от
$933,282/м²
;
6
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26676
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Откройте для себя Вильяхойосу в нашем новом жилом комплексе, расположенном в самом сердце города, всего в нескольких шагах от центрального пляжа. Здесь вы найдете апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, предлагающие вид на море и удобство центрального расположения.

В комплексе представлены новые квартиры, дуплексы и пентхаусы, построенные с использованием высококачественных материалов, таких как теплоизоляция, аэротермальная энергия и кондиционирование воздуха. Каждая резиденция оснащена полностью оборудованными кухнями и ванными комнатами. Непревзойденный дизайн дополняют просторные террасы, с которых открываются великолепные морские виды. Все элегантные белые многоквартирные дома имеют всего шесть этажей и окружены обширными зелеными зонами, предлагая от одной до четырех спален с просторными жилыми помещениями.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 58.0
Цена за м², USD 5,042
Цена квартиры, USD 292,421
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 82.0
Цена за м², USD 5,994
Цена квартиры, USD 491,479
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 90.0 – 127.0
Цена за м², USD 7,349 – 7,438
Цена квартиры, USD 669,398 – 933,282

Местонахождение на карте

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

17.03.2020
«Чтобы купить квартиру или дом, нужен счет в местном банке». Какие сложности могут быть при покупке жилья в Испании
11.03.2020
Как получать стабильный доход от покупки недвижимости в Испании? Расскажут эксперты компании Espana Tour
13.01.2020
«За сто тысяч евро реально приобрести квартиру с двумя спальнями в 500 метрах от моря на побережье Коста Бланка». Эксперт о покупке недвижимости в Испании
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Orihuela, Испания
от
$372,562
Жилой квартал Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$435,468
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Испания
от
$293,080
Многоквартирный жилой дом Navale Residencial
Гуардамар, Испания
от
$269,826
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Гуардамар, Испания
от
$262,315
Вы просматриваете
Жилой комплекс Allonbay Urban
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$292,421
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Торревьеха, Испания
от
$271,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 73–101 м²
5 объектов недвижимости 5
Residencial "La Isla III "  представляет собой городской комплекс, состоящий из 44 двухквартирных квартир с 2 и 3 спальнями. В комплексе есть большой сад общего пользования, общий бассейн. Жилой комплекс расположен рядом со всеми видами услуг и примерно в 500 метрах от  пляжа Лос Локос. R…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Orihuela, Испания
от
$311,136
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 72–121 м²
5 объектов недвижимости 5
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Площадь 74–109 м²
2 объекта недвижимости 2
Isea Views - это две 18-этажные башни в шикарном жилом комплексе. В комплексе есть открытый бассейн с дорожкой для плавания, площадка для игры в падель, петанк, настольный теннис, лужайка для гольфа, смотровая площадка на соляные равнины и детская игровая площадка. Также в одной из башен ест…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
8-я ежегодная Realting Mastercup Regatta — фотоотчет
11.11.2024
8-я ежегодная Realting Mastercup Regatta — фотоотчет
Все что нужно знать о Realting Mastercup Regatta 2024 — ответы на самые частые вопросы
02.09.2024
Все что нужно знать о Realting Mastercup Regatta 2024 — ответы на самые частые вопросы
От Малаги до Аликанте: обзор привлекательной недвижимости в Испании
16.12.2024
От Малаги до Аликанте: обзор привлекательной недвижимости в Испании
Место, где объединяются недвижимость и парусный спорт — регистрация на Realting Mastercup Regatta 2024 уже открыта!
12.08.2024
Место, где объединяются недвижимость и парусный спорт — регистрация на Realting Mastercup Regatta 2024 уже открыта!
Показать все публикации