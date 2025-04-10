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Вилла

Finestrat, Испания
от
$655,152
;
4
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ID: 25851
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    Finestrat

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Жилой комплекс из отдельных домов в районе Финестрат. 

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 129.0
Цена за м², USD 5,079
Цена квартиры, USD 655,152
Квартиры Дом
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 1,08 млн

Местонахождение на карте

Finestrat, Испания

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Вилла
Finestrat, Испания
от
$655,152
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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