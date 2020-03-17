Жилой комплекс Nwcia Village

Современный проектно-строительный поселок, где вы можете наслаждаться климатом, солнечным светом круглый год, захватывающими видами на бухты Бенидорм и Альбир и вести здоровый образ жизни. Он находится недалеко от всех служб и спортивного центра Ла Нусия. Размеры домов и их конфигурация делают их идеальными для клиентов, которым требуется больше пространства, для тех, кто хочет выгодно использовать свои активы, сдавая часть недвижимости в аренду, сохраняя при этом дом, или для тех, кто хочет пространство для игр, офис или зону для самых маленьких членов семьи. В домах есть несколько террас с прекрасным видом, парковка на два автомобиля и сад с прямым доступом к местам общего пользования. Во многих из них также есть солярий, где вы можете наслаждаться вечерами на свежем воздухе со своими друзьями.