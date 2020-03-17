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Жилой комплекс Nwcia Village

la Nucia, Испания
от
$484,693
от
$585,318/м²
;
8
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 25657
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    la Nucia

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Современный проектно-строительный поселок, где вы можете наслаждаться климатом, солнечным светом круглый год, захватывающими видами на бухты Бенидорм и Альбир и вести здоровый образ жизни. Он находится недалеко от всех служб и спортивного центра Ла Нусия. Размеры домов и их конфигурация делают их идеальными для клиентов, которым требуется больше пространства, для тех, кто хочет выгодно использовать свои активы, сдавая часть недвижимости в аренду, сохраняя при этом дом, или для тех, кто хочет пространство для игр, офис или зону для самых маленьких членов семьи. В домах есть несколько террас с прекрасным видом, парковка на два автомобиля и сад с прямым доступом к местам общего пользования. Во многих из них также есть солярий, где вы можете наслаждаться вечерами на свежем воздухе со своими друзьями.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 162.0
Цена за м², USD 3,325
Цена квартиры, USD 564,940
Квартиры Дом
Площадь, м² 162.0
Цена за м², USD 3,832
Цена квартиры, USD 650,983

Местонахождение на карте

la Nucia, Испания

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Жилой комплекс Nwcia Village
la Nucia, Испания
от
$484,693
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