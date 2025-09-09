Квартира в новостройке Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении

Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте

Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря.

Этот проект окружен всеми необходимыми объектами повседневной инфраструктуры, включая рестораны высшего класса и стильные бары, супермаркеты, аптеки, автобусные остановки и многое другое. Расстояние до аэропорта Аликанте и станции высокоскоростных поездов AVE, которая является основной транспортной магистралью между Аликанте и Мадридом, составляет менее часа пути.

Квартиры в Дении, Аликанте, расположены в жилом проекте, который находится на первой береговой линии рядом с песчаными пляжами Дении. На территории общего пользования предусмотрены бассейны для взрослых и детей, открытые душевые, красиво оформленные ландшафтные сады, системы видеонаблюдения, а также прямой доступ к пляжу и множество других удобств.

В составе комплекса предлагаются различные типы квартир с 2 или 3 спальнями. Во всех апартаментах присутствует просторная гостиная с современной кухней открытой планировки. Большие раздвижные окна в квартирах позволяют наслаждаться захватывающим видом на море.

Квартиры на берегу моря будут сдаваться полностью готовыми к заселению. Все они оснащены безопасной входной дверью, моторизованными жалюзи, предустановкой для системы кондиционирования, светодиодным освещением, системой аэротермального нагрева воды. Кухня полностью оборудована бытовой техникой и посудомоечной машиной. Большие окна обеспечивают обилие естественного света внутри квартир.

ALC-00277