  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Монфорте-дель-Сид
  4. Квартира в новостройке Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами

Квартира в новостройке Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами

Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$417,916
;
12
Оставить заявку
ID: 27719
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    Монфорте-дель-Сид

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид

Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и удобной близостью к крупным центрам, что делает его привлекательным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

От комплекса легко добраться до нескольких ключевых мест: местный супермаркет находится всего в 2,4 км, ближайшая школа — в 3,1 км, центр города Эльче — в 10,2 км, известное поле для гольфа Font del Llop — в 11,5 км, город Аликанте — в 15,7 км, пляжи Санта-Пола — в 22,4 км, а аэропорт Аликанте удобно расположен всего в 23,9 км.

Комплекс состоит из трёх отдельных блоков и включает 60 апартаментов. Каждый блок оборудован подземной парковкой и индивидуальными кладовыми. На территории предусмотрены разнообразные зоны для отдыха и активного досуга: два просторных общих бассейна, джакузи, ухоженные зелёные зоны, коворкинг, площадки для игры в петанк, детская игровая зона и стоянка для велосипедов. Всё это создаёт комфортную и сбалансированную среду для самых разных стилей жизни.

Апартаменты в Монфорте-дель-Сид, Аликанте, имеют жилую площадь от 88 м² до 136 м² с планировками на 2 или 3 спальни и 2 либо 3 ванные комнаты. Квартиры на первом этаже оснащены террасами с двойной ориентацией, а верхние этажи дополнительно располагают частными соляриями. Интерьеры выполнены с высоким качеством отделки: встроенные шкафы, полностью оборудованные ванные комнаты и современные кухни с бытовой техникой входят в стандартную комплектацию. Пространство наполнено светом благодаря большим, грамотно размещённым окнам, которые также обеспечивают естественную вентиляцию круглый год. Каждая квартира оснащена канальной системой кондиционирования с режимами обогрева и охлаждения. Особое внимание в проекте уделено энергоэффективности и биоклиматическим принципам, что позволяет сочетать высокий уровень комфорта с заботой об окружающей среде.


ALC-01071

Местонахождение на карте

Монфорте-дель-Сид, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$395,549
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$300,193
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$542,702
Многоквартирный жилой дом Iconic
Santa Pola, Испания
от
$353,679
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Denia, Испания
от
$417,916
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$417,916
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$282,535
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$529,753
Год сдачи 2027
Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,71 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации