Жилой комплекс INFINIUM III находится в престижном районе Саладар города Кальпе, в непосредственной близости от знаменитого пляжа Ареналь-Бол и оживленного центра города. Это исключительное расположение предоставляет жителям возможность наслаждаться всеми преимуществами прибрежной жизни, имея при этом легкий доступ ко всей необходимой инфраструктуре и услугам.

Все квартиры в комплексе отличаются наличием просторных частных террас и большими окнами, которые обеспечивают максимальное проникновение естественного света, создавая светлую и уютную атмосферу. Интерьеры тщательно продуманы для обеспечения высочайшего уровня комфорта и функциональности.