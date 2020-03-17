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Жилой комплекс INFINIUM III

Кальпе, Испания
от
$514,100
от
$1,01 млн/м²
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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Медиа Медиа
ID: 26349
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    Кальпе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

О комплексе

Жилой комплекс INFINIUM III находится в престижном районе Саладар города Кальпе, в непосредственной близости от знаменитого пляжа Ареналь-Бол и оживленного центра города. Это исключительное расположение предоставляет жителям возможность наслаждаться всеми преимуществами прибрежной жизни, имея при этом легкий доступ ко всей необходимой инфраструктуре и услугам.

Все квартиры в комплексе отличаются наличием просторных частных террас и большими окнами, которые обеспечивают максимальное проникновение естественного света, создавая светлую и уютную атмосферу. Интерьеры тщательно продуманы для обеспечения высочайшего уровня комфорта и функциональности.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 115.0 – 119.0
Цена за м², USD 4,320 – 5,365
Цена квартиры, USD 514,100 – 616,920
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 201.0
Цена за м², USD 5,002
Цена квартиры, USD 1,01 млн

Местонахождение на карте

Кальпе, Испания

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Жилой комплекс INFINIUM III
Кальпе, Испания
от
$514,100
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