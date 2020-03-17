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Жилой комплекс Allonbay Azure

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$351,566
от
$741,922/м²
;
5
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Описание Описание
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ID: 26594
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Уникальный дизайн с высококачественным строительством и материалами премиум-класса. Жилой комплекс Azure Residencial расположен всего в нескольких метрах от пляжа, в окружении гор. В зонах общественного пользования есть бассейн, обширные сады, детская площадка, полностью оборудованный тренажерный зал, сауна и паровая баня.

Жилой комплекс находится в Вильяхойоса — это живописный новый район на побережье Коста Бланка. Всего за несколько минут на машине можно доехать до великолепных пляжей Вильяхойосы: Парадис, Болноу или Аспарайо. В 20 минутах езды расположен город Аликанте. Имеются также бары, рестораны, магазины, вся инфраструктура города. Вильяхойоса - уютный городок, тихий и очаровательный, в нём вы будете чувствовать себя превосходно в любое время года.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 48.0
Цена за м², USD 7,324
Цена квартиры, USD 350,662
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 91.0 – 115.0
Цена за м², USD 6,468 – 6,547
Цена квартиры, USD 594,243 – 741,922

Местонахождение на карте

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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Жилой комплекс Allonbay Azure
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$351,566
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