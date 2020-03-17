Жилой комплекс Allonbay Azure

Уникальный дизайн с высококачественным строительством и материалами премиум-класса. Жилой комплекс Azure Residencial расположен всего в нескольких метрах от пляжа, в окружении гор. В зонах общественного пользования есть бассейн, обширные сады, детская площадка, полностью оборудованный тренажерный зал, сауна и паровая баня.

Жилой комплекс находится в Вильяхойоса — это живописный новый район на побережье Коста Бланка. Всего за несколько минут на машине можно доехать до великолепных пляжей Вильяхойосы: Парадис, Болноу или Аспарайо. В 20 минутах езды расположен город Аликанте. Имеются также бары, рестораны, магазины, вся инфраструктура города. Вильяхойоса - уютный городок, тихий и очаровательный, в нём вы будете чувствовать себя превосходно в любое время года.