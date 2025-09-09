  1. Realting.com
  Испания
  el Verger
  Квартира в новостройке Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте

Квартира в новостройке Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте

el Verger, Испания
$542,702
ID: 27675
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    el Verger

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте

Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-Бланки, он идеально подойдет как для отдыха, так и для постоянного проживания в спокойной прибрежной атмосфере.

Квартиры для продажи в Аликанте находятся всего в 500 метрах от супермаркетов, ресторанов и других объектов инфраструктуры. Песчаные пляжи Лес-Девесес расположены в 1,3 км, крупный торговый центр Portal de la Marina в Ондаре — в 5,1 км, а популярный город Дения — всего в 10,5 км. Любителям гольфа будут доступны поля La Sella в 12,7 км и Oliva Nova в 13,6 км. Аэропорт Аликанте находится в 104 км, а аэропорт Валенсии — в 111 км.

Жилой комплекс спроектирован с особым вниманием к гармонии с природой и комфорту. Жители могут наслаждаться просторными зелеными зонами, бассейном, полностью оборудованным тренажерным залом, джакузи, сауной, коворкингом и клубным пространством — все это в приватной и безопасной среде.

На выбор представлены современные квартиры с 1, 2 или 3 спальнями. Каждая квартира предлагает продуманные пространства с большим количеством естественного света, просторными террасами и функциональной планировкой открытого типа. Высококачественная отделка и современные материалы обеспечивают комфортное проживание. В каждом блоке предусмотрены лифты и наземные парковочные места.


ALC-01096

el Verger, Испания
Вы просматриваете
el Verger, Испания
$542,702
Задайте все интересующие вопросы
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
