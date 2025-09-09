  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Rojales
  4. Квартира в новостройке Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада

Rojales, Испания
от
$462,651
;
17
ID: 27745
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Rojales

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием

Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморским образом жизни, а близость к побережью и широкий выбор услуг в шаговой доступности делают его идеальным как для круглогодичного проживания, так и для отдыха.

Проект находится в 0,3 км от аптеки, в 0,6 км от супермаркета, кафе и ресторанов, в 0,8 км от медицинского центра, в 1,5 км от поля для гольфа, в 2 км от международной школы, в 6,2 км от торгового центра, в 7,5 км от пляжа Гуардамар, в 12,4 км от центра города Торревьеха и в 39,6 км от аэропорта Аликанте.

Апартаменты в Сьюдад-Кесада продуманы до мелочей и окружены ухоженными зелёными зонами, объединёнными вокруг просторного бассейна. Этот уютный зелёный оазис создаёт атмосферу спокойствия — идеально подходящую как для отдыха, так и для общения с соседями. Каждой квартире также предусмотрено индивидуальное парковочное место на охраняемой территории комплекса.

Эти стильные апартаменты, представленные в вариантах с 2 или 3 спальнями, предлагают два формата на выбор: с собственным садом на первом этаже или с просторным солярием на крыше в пентхаусах. Внутреннее пространство спроектировано по принципу открытой планировки — светлая гостиная плавно переходит в обеденную зону и полностью оборудованную современную кухню. Просторные спальни и современные ванные комнаты обеспечивают высокий уровень комфорта и функциональности, делая эти апартаменты идеальным вариантом для повседневной жизни или отдыха.


ALC-01037

Местонахождение на карте

Rojales, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
