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Жилой комплекс Essential House

Finestrat, Испания
от
$858,199
от
$956,662/м²
;
7
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 25656
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Деревня
    Finestrat

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Essential House - это проект отдельно стоящих домов с 3 или 4 спальнями и 3 полными ванными комнатами, две из которых - ensuite. Участки площадью от 590 до 700 м2 выходят на южную сторону, с них открывается вид на море и горы, а свет заливает все комнаты.

В домах установлены кондиционеры, бытовая техника и материалы высочайшего качества. Кроме того, они располагают большой садовой зоной и частным бассейном. 

Они расположены на курорте Сьерра Кортина, одном из самых престижных комплексов на побережье Коста Бланка.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дом
Площадь, м² 130.0 – 170.0
Цена за м², USD 5,366 – 6,602
Цена квартиры, USD 900,054 – 956,662

Местонахождение на карте

Finestrat, Испания

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Жилой комплекс Essential House
Finestrat, Испания
от
$858,199
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