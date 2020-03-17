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Жилой комплекс Alonis Living

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$381,663
от
$758,628/м²
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26735
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Жилой комплекс Alonis Living Playa del Torres выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой и находится всего менее чем в 5 минутах ходьбы от идиллического Playa del Torres. Это идеальное место для тех, кто мечтает каждый день наслаждаться морским бризом, средиземноморским солнцем и живописными пейзажами, которые превращают этот район в настоящий рай.

Комплекс предлагает великолепные удобства, разработанные для вашего благополучия и удовольствия, отражая приверженность современному, комфортному и устойчивому образу жизни.

Особого внимания заслуживает уникальная для Вильяхойосы крыша комплекса, где расположен пейзажный бассейн и зона барбекю с захватывающим видом на пляж и рассветы Коста-Бланки.

Кроме того, к услугам жителей представлены:

  • Зона бассейнов: для взрослых, детей, а также подогреваемая дорожка для плавания, позволяющая наслаждаться плаванием круглый год.
  • Джакузи.
  • Крытый и открытый тренажерный зал с возможностью круговой гимнастики.
  • Паттинг-грин с мини-гольфом.
  • Комната для гурманов.
  • Зона коворкинга.

В Alonis Living Playa del Torres каждая деталь продумана для того, чтобы вы жили жизнью своей мечты. Откройте для себя этот комплекс и позвольте себе вдохновиться!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 74.0
Цена за м², USD 5,158
Цена квартиры, USD 381,663
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 106.0 – 226.0
Цена за м², USD 3,357 – 4,155
Цена квартиры, USD 440,380 – 758,628
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 131.0
Цена за м², USD 4,097
Цена квартиры, USD 536,677

Местонахождение на карте

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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Жилой комплекс Alonis Living
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от
$381,663
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