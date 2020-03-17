Жилой комплекс Alonis Living Playa del Torres выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой и находится всего менее чем в 5 минутах ходьбы от идиллического Playa del Torres. Это идеальное место для тех, кто мечтает каждый день наслаждаться морским бризом, средиземноморским солнцем и живописными пейзажами, которые превращают этот район в настоящий рай.

Комплекс предлагает великолепные удобства, разработанные для вашего благополучия и удовольствия, отражая приверженность современному, комфортному и устойчивому образу жизни.

Особого внимания заслуживает уникальная для Вильяхойосы крыша комплекса, где расположен пейзажный бассейн и зона барбекю с захватывающим видом на пляж и рассветы Коста-Бланки.

Кроме того, к услугам жителей представлены:

Зона бассейнов: для взрослых, детей, а также подогреваемая дорожка для плавания, позволяющая наслаждаться плаванием круглый год.

Джакузи.

Крытый и открытый тренажерный зал с возможностью круговой гимнастики.

Паттинг-грин с мини-гольфом.

Комната для гурманов.

Зона коворкинга.

В Alonis Living Playa del Torres каждая деталь продумана для того, чтобы вы жили жизнью своей мечты. Откройте для себя этот комплекс и позвольте себе вдохновиться!