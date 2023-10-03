Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Валенсия

Жильё с видом на горы в Валенсии, Испания

Эльче
81
el Campello
79
Виналопо-Митха
79
Дения
76
Бениса
52
Teulada
45
Sant Joan d Alacant
33
Mutxamel
30
Показать больше
84 объекта найдено
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Бенидорм, Испания
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бенидорм, Испания
Площадь 112 м²
Этаж 13/17
Новые апартаменты на продажу в районе Финестрат. Хотите получить консультацию? Узнать п…
€182,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€415,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€345,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€475,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€495,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€584,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€459,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€399,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 33/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,05 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€456,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€422,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€278,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€270,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€267,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€199,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€170,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в els Poblets, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€161,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 30/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,37 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 10/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€984,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 21/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€548,000

Типы недвижимости в Валенсии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти