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Жилье в Pucol, Испания

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дома
3
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Pucol, Испания
Квартира 4 комнаты
Pucol, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Puçol в районе PUÇOL, располагается на 1 этаже. Общая площадь 93.00 м…
$249,571
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Уютная вилла в престижном жилом комплексе Los Monasterios, в ближайшем пригороде Валенсии. В…
$529,912
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Роскошная вилла класса люкс, эксклюзивного дизайна, расположена в жилом комплексе Los Monast…
$1,70 млн
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Квартира 3 комнаты в Pucol, Испания
Квартира 3 комнаты
Pucol, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус в Puçol в районе Casco Antiguo, располагается на 3 этаже. Общая площадь 7…
$237,963
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 554 м²
Город расположен в урбанизированном # 243; n монастырей только после того, как они вошли и п…
$1,05 млн
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