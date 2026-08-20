Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Almoradi
  4. Жилая

Жилье в Almoradi, Испания

;
квартиры
9
дома
21
30 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Almoradi, Испания
Квартира 2 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Добро пожаловать в привлекательную квартиру в живописном Альморади! Недвижимость расположена…
$132,922
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в El Saladar, Испания
Квартира 2 комнаты
El Saladar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Представляем вашему вниманию уютный дом площадью 80 м², полностью отремонтированный, меблиро…
$306,298
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Эта впечатляющая независимая вилла площадью 191 м² с тремя спальнями в Ломас-де-Ла-Хулиане р…
$676,168
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Откройте для себя эксклюзивную виллу в Аликанте, в районе Heredades, которая входит в проект…
$461,181
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в El Saladar, Испания
Квартира 3 комнаты
El Saladar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Откройте для себя великолепные квартиры новостройки в динамичном городе Альморади, Аликанте.…
$241,571
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 2 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 670 м²
Количество этажей 2
Представляем дом площадью 670 м2 в городе Algorfa.Участок площадью 5000 м2, где вы можете ус…
$288,961
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в El Saladar, Испания
Квартира 4 комнаты
El Saladar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Повышайте качество жизни в этом впечатляющем пентхаусе с 4 спальнями и 2 ванными комнатами, …
$183,779
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Almoradi, Испания
Дом 6 комнат
Almoradi, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Эта независимая вилла с четырьмя или шестью спальнями, ориентированная на восток и запад, с …
$687,726
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Almoradi, Испания
Дом 6 комнат
Almoradi, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Эта независимая вилла с четырьмя или шестью спальнями, ориентированная на восток и запад, ра…
$687,726
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Представляем вам эту великолепную отдельно стоящую виллу в привилегированной зоне Ломас де Х…
$693,494
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Расположенный в тихом районе Хередадес, этот отдельно стоящий дом предлагает идеальные услов…
$415,014
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Almoradi, Испания
Вилла 5 комнат
Almoradi, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Ключевая премиальная вилла с частным бассейном, парковкой и двором, расположена в тихом мест…
$415,506
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Новые виллы на продажу в Лас-Эрэдадес, Коста-Бланка Современные виллы в тихом районе с удоб…
$418,810
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ РОХАЛЕСА Новый проект строительства 4 современных вилл в Лас Эр…
$542,060
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Новые виллы на продажу в Лас-Эрэдадес, Коста-Бланка Современные виллы в тихом район…
$417,530
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Откройте для себя эксклюзивную виллу в Аликанте, в районе Heredades, которая входит в проект…
$495,856
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Эта впечатляющая отдельная вилла с тремя спальнями расположена в престижной жилой зоне, всег…
$635,135
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в El Saladar, Испания
Квартира 3 комнаты
El Saladar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Предлагается квартира в Альморади, площадью 101 м². Она включает:3 двойные спальни2 ванные к…
$159,506
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 4 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Просторные виллы с частным бассейном на продажу в Альморади Альморади – уютный и спокойный ж…
$423,008
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Расположенная в тихом поселке Хередадес, эта эксклюзивная коллекция из четырех независимых д…
$506,227
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Эта впечатляющая самостоятельная вилла площадью 191 м2 и с тремя спальнями в Ломас де Ла Хул…
$676,168
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Откройте для себя эксклюзивную виллу в Аликанте, районе Heredades, которая входит в состав н…
$507,415
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Новые виллы на продажу в Лас-Эрэдадес, Коста-Бланка Современные виллы в тихом районе с удо…
$418,133
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в El Saladar, Испания
Квартира 3 комнаты
El Saladar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Откройте для себя великолепные новые квартиры в динамичном городе Альморади, Аликанте. Этот …
$250,818
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Эта невероятная независимая вилла с тремя спальнями в Ломас-де-ла-Хулиане расположена в прес…
$635,135
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Almoradi, Испания
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Apartments for sale in Almoradi, Costa Blanca These apartments consist of 3 bedrooms, 2 bath…
$228,014
Оставить заявку
Таунхаус в El Saladar, Испания
Таунхаус
El Saladar, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Продается угловой таунхаус на двух этажах в Альморади, Аликанте. На первом этаже у входа ест…
$156,111
Оставить заявку
Таунхаус в Almoradi, Испания
Таунхаус
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ПОСТРОЕННЫЕ ПАРВИЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА Недавно построенный двухквартирный дом на…
$380,050
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в El Saladar, Испания
Квартира 3 спальни
El Saladar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
$131,302
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Almoradi, Испания
Квартира 4 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ РОХАЛЕСА Новый проект строительства 4 современных вилл в Лас Эре…
$463,156
Оставить заявку
Realting.com
Перейти