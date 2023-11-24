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206 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
4
2
135 м²
1/2
Представляем виллу в красивом современном жилом комплексе в Algorfa. Комплекс закрытого типа…
€775,000
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Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
4
2
128 м²
1/1
Представляем виллу в красивом современном жилом комплексе в Algorfa. Комплекс закрытого типа…
€610,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
163 м²
Semi-detached in La Finca Golf, Algorfa, Costa Blanca These properties are located in one of…
€495,000
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Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
4
2
90 м²
2
Представляем таунхаус в современном стиле в городе Algorfa в элитном районе в La Finca Golf.…
€285,000
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Бунгало 2 спальни
Almoradi, Испания
3
2
72 м²
2/2
Представляем новое бунгало в современном стиле в городе Algorfa в элитном районе в La Finca …
€232,000
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Бунгало 2 спальни
Almoradi, Испания
3
2
70 м²
2/2
Представляем новое бунгало в современном стиле в городе Algorfa в элитном районе в La Finca …
€252,000
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Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
4
2
170 м²
3
Представляем новый таунхаус в три этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.…
€195,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
2
2
70 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€229,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
90 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€274,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
2
2
69 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€219,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Almoradi, Испания
3
2
103 м²
Продажа вилл в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Наши новые виллы будут представлять соб…
€327,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с личным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
128 м²
Новые виллы в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатам…
€610,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
3
2
97 м²
О проекте: жилой дом расположен в Дайя-Нуэва, красивом городке, расположенном в самом сердце…
€265,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с подсобным помещением
Almoradi, Испания
2
2
68 м²
Продается квартира в Альгорфе, Коста Бланка Южная Новая конструкция разделена на 2 спальни с…
€265,000
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Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
4
2
436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
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Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
199 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€415,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
2
2
98 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из шале с 2 спальнями, расположенных на одном этаже. ЖК на…
€251,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Almoradi, Испания
4
4
120 м²
2
Просторные отдельно стоящие дома с 3 спальнями рядом с полем для гольфа в Альгорфе, Коста Бл…
€499,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Almoradi, Испания
4
2
91 м²
1
Новые Апартаменты на Поле для Гольфа в Альгорфе, Аликанте Современные апартаменты расположен…
€319,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Almoradi, Испания
3
2
70 м²
1/1
Новые Апартаменты на Поле для Гольфа в Альгорфе, Аликанте Современные апартаменты расположен…
€243,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Almoradi, Испания
3
2
70 м²
1
Новые Апартаменты на Поле для Гольфа в Альгорфе, Аликанте Современные апартаменты расположен…
€275,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
2
119 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар, Коста-Бланка Стильные виллы расположен…
€489,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
5
3
300 м²
2
Отдельные Виллы с Личным Бассейном и Садом в Альгорфе, Аликанте, в Паре Шагов от Поля для Го…
€729,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
4
300 м²
2
Стильные Двухэтажные Дома с Практичной Планировкой в Альгорфе, Коста-Бланка Ультрасовременны…
€515,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
4
270 м²
2
Стильные Двухэтажные Дома с Практичной Планировкой в Альгорфе, Коста-Бланка Ультрасовременны…
€350,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
3
2
71 м²
2
Просторные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Альгорфе Квартиры в новостройке находятся в А…
€243,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
2
160 м²
Готовые Таунхаусы в Средиземноморском Стиле с 3 Спальнями и Парковкой в Альгорфе Недорогие т…
€195,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Almoradi, Испания
4
2
133 м²
1
Отдельные Виллы по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар Предлагаем купить виллы…
€327,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Almoradi, Испания
4
2
140 м²
6/6
Квартиры с 3 Спальнями в Альморади, Аликанте Апартаменты находятся в Альморади – городе, рас…
€256,000
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