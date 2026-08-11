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Жилье в el Campello, Испания

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квартиры
48
дома
48
96 объектов найдено
Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этот дом, расположенный в престижном жилом комплексе Viride в районе PAU 5, Аликанте, предла…
$575,042
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Фантастическая квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и потрясающим в…
$368,053
НДС
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Откройте для себя новый дом в Эль-Кампелло. Мы представляем новый проект в одной из самых же…
$1,14 млн
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Представляем вашему вниманию новейшую постройку в одном из самых желанных районов Коста-Блан…
$1,04 млн
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Таунхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Elysium представляет собой новый жилой комплекс класса люкс на берегу Средиземного моря в ра…
$624,155
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$613,845
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Откройте для себя эту очаровательную квартиру в Эль-Кампельо, построенную в 2006 году и нахо…
$483,774
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новые апартаменты с видом на море в Мучависта, Эль-Кампельо Эксклюзивная жизнь на п…
$488,302
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Откройте для себя эту фантастическую квартиру, идеально подходящую для наслаждения настоящим…
$1,13 млн
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Представьте, как вы просыпаетесь, открываете окно, и море заполняет каждую часть вашего дня.…
$329,299
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Дом 5 комнат в el Campello, Испания
Дом 5 комнат
el Campello, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 4
Представляем новую современную виллу на первой линии моря в городе в El Campello.В продаже ч…
$2,05 млн
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Квартира на первом этаже с лифтом, расположенная на берегу моря в престижном жилом комплексе…
$489,603
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Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
В исключительном месте рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампейо расположено элегантное здание …
$618,376
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Особняк 4 комнаты в el Campello, Испания
Особняк 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Внимание , цена снижена до 550000€  Возможна оплата в РУБЛЯХ Испания, Cobeta Fuma, El …
$637,675
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Эта квартира, расположенная в частном жилом комплексе в Эль-Кампельо, предлагает 2 спальни с…
$348,551
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Дом 4 комнаты в el Campello, Испания
Дом 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Предлагается на продажу эксклюзивное шале современного стиля с просторными помещениями и фун…
$895,778
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Квартира 4 спальни в el Campello, Испания
Квартира 4 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Когда вы думаете, что можете быть ближе к небесам, появляется этот дуплекс, чтобы вы не мечт…
$725,549
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Пентхаус 2 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
В исключительном месте рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампельо расположен элегантный совреме…
$531,687
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Пентхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
В исключительном месте рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампельо расположен элегантный дом с в…
$722,401
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Недвижимость имеет более 350 м² застроенной площади и 1400 м² огороженной территории. Дом вы…
$2,58 млн
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Квартира 2 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 2 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенный в исключительной локации рядом с пляжем Мучависта в Эль-Кампелло, этот элегант…
$693,505
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$481,897
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Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
В исключительном месте у пляжа Мучависта в Эль-Кампеьо возвышается элегантное здание с впеча…
$462,337
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Дом в el Campello, Испания
Дом
el Campello, Испания
Площадь 90 м²
Уникальная возможность на передней линии пляжа Эль Кампелло, в Аликанте, также известном как…
$768,624
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты в Кемпелло, уникальная возможность с видом на море. Расположенный в исключительн…
$484,317
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Пентхаус 4 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$688,425
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бо…
$1,21 млн
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Дом 4 комнаты в el Campello, Испания
Дом 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
В Кала д’Or (Эль-Кампельо, Аликанте) начинается эксклюзивный проект, ограниченный 14 жилыми …
$1,11 млн
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Дом 3 комнаты в el Campello, Испания
Дом 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Откройте для себя новый дом в Эль-Кампелло.Представляем вам новое строительство в одной из с…
$809,090
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальни, 3 ванные комнатыПостроенная площадь: 265 м2Полезная площадь: 241 м2Размер участка…
$1,22 млн
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