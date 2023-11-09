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el Campello
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78 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
3
225 м²
Массив
€812,169
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
3
220 м²
Массив
€833,413
Рекомендовать
Квартира 7 комнат
el Campello, Испания
7
450 м²
Авангардное качество дизайна и устойчивость объединяются в этой эксклюзивной независимой ро…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
el Campello, Испания
2
64 м²
Уютные апартаменты с авангардным дизайном и высоким качеством в 300 метрах от Playa Muchavi…
€249,038
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Campello, Испания
3
220 м²
PRIVATE VILLA WALK TO THE BEACH Расположен в Эль Кампелло в 600 м от пляжа Ламерадор Отличн…
€874,072
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
4
3
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
2
2
189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
470 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€895,000
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
485 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€800,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
el Campello, Испания
96 м²
Продается жилье в эталонной урбанизации, есть столовая, терраса, две спальни, две ванные ком…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
8
8
735 м²
Великолепная вилла в Ковета Фума, Эль Кампелло, Коста Бланка Этот дом расположен на 3 этажах…
€1,80 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
7
6
356 м²
2
Представляем шикарную виллу площадью 350 м. кв. на первой береговой линии, расположенную в т…
€1,75 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
510 м²
€1,20 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
441 м²
We present you this great independent villa that we have for rent, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
441 м²
We present you this great independent villa that we have for sale, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
1 995 м²
Magnificent chalet for sale in Aigües, with a 2,000 m2 and 240 m2 paddle built. Three double…
€549,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
336 м²
Casamayor presents you with this spectacular farm with 5,138 square meters of plot and 687 s…
€1,30 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной
el Campello, Испания
336 м²
Казамайор представляет вам это впечатляющее поместье, чтобы провести свой отпуск. Это два не…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3
2
130 м²
Всего в 600 метрах от бухты Л'Амерадор в Эль-Кампельо, на побережье Коста-Бланка, находится …
€859,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3
3
265 м²
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
€899,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
1
48 м²
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
€175,000
Рекомендовать
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
6
3
290 м²
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
€467,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
3
2
114 м²
2
Теперь можно жить или наслаждаться отдыхом в тихом месте, в нескольких метрах от пляжа, в по…
€194,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
el Campello, Испания
3
115 м²
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
€307,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
el Campello, Испания
2
90 м²
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
€339,900
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
el Campello, Испания
5
240 м²
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
€310,000
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Вилла 7 спален
el Campello, Испания
7
7
450 м²
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
€1,31 млн
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