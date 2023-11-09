Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. el Campello

Жильё в el Campello, Испания

квартиры
21
дома
57
78 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Комнаты 3
Площадь 225 м²
Массив
€812,169
Квартира 3 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты
el Campello, Испания
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Массив
€833,413
Квартира 7 комнат в el Campello, Испания
Квартира 7 комнат
el Campello, Испания
Комнаты 7
Площадь 450 м²
Авангардное качество дизайна и устойчивость объединяются в этой эксклюзивной независимой ро…
€1,33 млн
Квартира 2 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 2 комнаты
el Campello, Испания
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Уютные апартаменты с авангардным дизайном и высоким качеством в 300 метрах от Playa Muchavi…
€249,038
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Campello, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Campello, Испания
Комнаты 3
Площадь 220 м²
PRIVATE VILLA WALK TO THE BEACH Расположен в Эль Кампелло в 600 м от пляжа Ламерадор Отличн…
€874,072
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 470 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€895,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 485 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€800,000
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в el Campello, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
el Campello, Испания
Площадь 96 м²
Продается жилье в эталонной урбанизации, есть столовая, терраса, две спальни, две ванные ком…
€245,000
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 735 м²
Великолепная вилла в Ковета Фума, Эль Кампелло, Коста Бланка Этот дом расположен на 3 этажах…
€1,80 млн
Дом 5 спален у моря в el Campello, Испания
Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
Представляем шикарную виллу площадью 350 м. кв. на первой береговой линии, расположенную в т…
€1,75 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 510 м²
€1,20 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 441 м²
We present you this great independent villa that we have for rent, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 441 м²
We present you this great independent villa that we have for sale, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 1 995 м²
Magnificent chalet for sale in Aigües, with a 2,000 m2 and 240 m2 paddle built. Three double…
€549,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor presents you with this spectacular farm with 5,138 square meters of plot and 687 s…
€1,30 млн
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной в el Campello, Испания
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной
el Campello, Испания
Площадь 336 м²
Казамайор представляет вам это впечатляющее поместье, чтобы провести свой отпуск. Это два не…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Всего в 600 метрах от бухты Л'Амерадор в Эль-Кампельо, на побережье Коста-Бланка, находится …
€859,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
€899,000
Студия 1 ванная в el Campello, Испания
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
€175,000
Бунгало 6 спален в el Campello, Испания
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
€467,000
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 2
Теперь можно жить или наслаждаться отдыхом в тихом месте, в нескольких метрах от пляжа, в по…
€194,000
Квартира 3 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
€307,000
Квартира 2 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
€339,900
Дом 5 спален с бассейном в el Campello, Испания
Дом 5 спален с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
€310,000
Вилла 7 спален в el Campello, Испания
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
€1,31 млн
Realting.com
Перейти