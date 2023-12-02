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Жильё в la Plana Baixa, Испания

3 объекта найдено
Вилла 8 спален в Кастельон, Испания
Вилла 8 спален
Кастельон, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 310 м²
Продается роскошная вилла в Бурриане. Очень яркая и большая вилла. Расположенна всего в 5 м…
€1,20 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Кастельон, Испания
Вилла 4 спальни
Кастельон, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Продается великолепная вилла в Чилче, всего в 30 минутах от Валенсии, Кастельона и междунаро…
€460,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в platja xilxes, Испания
Квартира 3 спальни
platja xilxes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается квартира площадью 71 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€175,000
в месяц
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Параметры недвижимости в la Plana Baixa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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