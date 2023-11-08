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Жильё в Sant Joan d Alacant, Испания

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33 объекта найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Sant Joan d Alacant, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Joan d Alacant, Испания
Площадь 646 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa ready to move into, consisting of 407 m2 built…
€1,10 млн
Пентхаус 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€344,000
Пентхаус 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€260,200
Квартира 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€366,500
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€373,000
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€322,000
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
€305,500
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с 1…
€241,700
Квартира 2 спальни с тренажерным залом, с полем для гольфа, рядом с магазинами в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с тренажерным залом, с полем для гольфа, рядом с магазинами
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте предлага…
€278,000
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ . . Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Алик…
€392,000
Вилла 3 спальни с террасой, с бронированной дверью, с fenced plot в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с бронированной дверью, с fenced plot
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Виллы в Сан-Хуан являются результатом тщательного изучения создания роскошных вилл с энергет…
€925,000
Вилла 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продаётся вилла в Аликанте в районе Playa muchavista. Общая площадь 300.00 м2, участок 519 м…
€925,000
Бунгало 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Бунгало 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Просторный и светлый двухквартирный дом площадью около 200 квадратных метров, недавно отремо…
€329,000
Квартира 4 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
€366,500
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
€305,500
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Апартаменты в Сан-Хуан-Плайя, Коста-Бланка Это жилой комплекс с 84 домами с 1, 2, 3 и 4 спал…
€240,300
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€392,000
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa, располагается на 1 этаже. Общая пло…
€278,000
Квартира 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
€311,000
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
€235,900
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
€550,000
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
€550,000
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
€550,000
Квартира 2 спальни с ванной, с Investment, с Fitted Wardrobes в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с ванной, с Investment, с Fitted Wardrobes
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры на продажу в Сан-Хуан-Плайя, Аликанте, Коста-Бланка Современные, эффективные и усто…
€283,000
Вилла 10 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 10 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 960 м²
Продаётся вилла в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 960.00 м2, состоит из 11 комнат (1…
€695,000
Квартира 3 спальни с ванной, с Investment, с Fitted Wardrobes в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 3 спальни с ванной, с Investment, с Fitted Wardrobes
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартиры на продажу в Сан-Хуан-Плайя, Аликанте, Коста-Бланка Современные, эффективные и усто…
€361,000
Вилла 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1
НОВЫЙ ТАУНХАУС В САН-ХУАН АЛИКАНТЕ Новостройка всего в 20 минутах ходьбы от пляжа Сан-Хуан …
€520,000
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе Santa Faz. Общая площадь 164.00 м2, дом 2022 года постройк…
€550,000
Вилла 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе San Juan Alicante. Общая площадь 143.00 м2, дом 2022 года …
€490,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Апартамент / Квартира в El Campello. Квартиры в El Campello с солнечными террасами. Рядом с …
€155,000
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