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Жилье в Sant Joan dAlacant, Испания

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59 объектов найдено
Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 216 м²
В Плайя Мухависта - Ла расположен этот великолепный дом в стиле ибиценко, расположенный на б…
$738,427
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Виллы в Сан-Хуан являются результатом тщательного изучения создания роскошных вилл с энергет…
$1,14 млн
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Виллы расположены в самом эксклюзивном районе Сан-Хуана, всего в 800 метрах от пляжа Мучавис…
$1,10 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается элегантный таунхаус в Сан-Хуане-де-Аликанте, расположенный в тихом и престижном ра…
$577,921
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Площадь 120 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ Новый жилой комплекс из 32 современных квартир…
$520,878
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Эти апартаменты, расположенные в одном из самых быстрорастущих районов Сан-Хуан-де-Аликанте,…
$640,590
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Расположенный в очаровательном городе Сант-Жоан-д'Алакант, этот эксклюзивный жилой комплекс …
$511,791
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Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Эксклюзивная жилая жизнь в Сан-Хуане. Откройте для себя эту эксклюзивную акцию из 8 независи…
$866,882
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Комплекс имеет частную урбанизацию с ограниченным доступом, оборудованную внутренней циркуля…
$795,664
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Таунхаус 5 комнат в Sant Joan dAlacant, Испания
Таунхаус 5 комнат
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в четыре уровня в городе San Juan. Квартира находится в жилом комплекс…
$1,25 млн
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Квартира 1 комната в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 1 комната
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Компания Alegria с радостью сообщает, что остались всего несколько квартир из нашей последне…
$247,350
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Откройте для себя эти совершенно новые апартаменты в одном из самых престижных районов Алика…
$558,484
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Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Архитектура и дизайн имеют ключевое значение для тех, кто ищет дом или устойчивый инвестицио…
$832,206
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Безупречная квартира на первом этаже с частным двором, коворкинг-зонами и бассейном с солёно…
$512,728
НДС
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 71 м²
Casamayor Real Estate предлагает вам эксклюзивный роскошный жилой комплекс со всеми удобства…
$480,425
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Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Исследуйте элегантный дизайн, который включает в себя все вообразимые удобства. Эти объекты …
$1,10 млн
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Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Архитектура и дизайн имеют особое значение для тех, кто ищет дом или устойчивый инвестиционн…
$722,401
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 71 м²
Casamayor Real Estate предлагает вам эксклюзивный роскошный жилой комплекс со всеми удобства…
$434,670
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Премиальная квартира на первом этаже с частной парковкой, дизайнерским спортзалом и удобства…
$640,076
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы -  которые обеспечивает приятную, удобную обстановку со всеми удобствами, о которых вы…
$748,386
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$582,302
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Пентхаус в Sant Joan dAlacant, Испания
Пентхаус
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
$370,360
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Квартира 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ Новый жилой комплекс из 32 современных квартир …
$546,088
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте предлага…
$299,303
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments for sale in San Juan Playa, Alicante, Costa Blanca Modern, efficient and sustaina…
$427,458
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa. Общая площадь 92.00 м2, aпартамент …
$485,212
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с 1…
$260,221
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ . . Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Алик…
$422,039
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Квартира 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
$351,140
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Квартира 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 3 этаже. Общая площ…
$441,101
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