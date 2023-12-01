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Жильё в Рибера-Альта, Испания

Альсира
3
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Альсира, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Альсира, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
€68,000
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Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом в Альсира, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 667 м²
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
€695,000
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Альсира, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.  В отличном состоянии. 2 незави…
€320,000
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Вилла 3 спальни в Turis, Испания
Вилла 3 спальни
Turis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Шале новой работы в Turís, Cayamar. Место, чтобы наслаждаться в спокойствии всей семьей. Рас…
€195,000
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Вилла 5 спален с гаражом в Carcaixent, Испания
Вилла 5 спален с гаражом
Carcaixent, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Участок: 915,93 кв. Первый этаж и два нижних. Общая площадь застройки: 570,49 кв. Дом: 270,1…
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Рибера-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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