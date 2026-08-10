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Жилье в Риберах-Альте, Испания

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Альсира
3
6 объектов найдено
Дом 4 комнаты в la Barraca dAigues Vives, Испания
Дом 4 комнаты
la Barraca dAigues Vives, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Alzira в районе C.P Maria Aguas Vivas. Общая площадь 400.00 м2, дом 2024 год…
$2,32 млн
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Вилла в Альсира, Испания
Вилла
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 667 м²
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
$753,711
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Вилла в Turis, Испания
Вилла
Turis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Шале новой работы в Turís, Cayamar. Место, чтобы наслаждаться в спокойствии всей семьей. Рас…
$194,968
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Альсира, Испания
Вилла
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.  В отличном состоянии. 2 независимых…
$347,032
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Вилла в Carcaixent, Испания
Вилла
Carcaixent, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Участок: 915,93 кв. Первый этаж и два нижних. Общая площадь застройки: 570,49 кв. Дом: 270,1…
$1,20 млн
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Дом 5 комнат в Montserrat, Испания
Дом 5 комнат
Montserrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дом в Monserrat в районе Colonia bon vent. Общая площадь 188.00 м2, участок 500 м2…
$406,278
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Типы недвижимости в Риберах-Альте

дома

Параметры недвижимости в Риберах-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
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