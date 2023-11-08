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Жильё в Кастельон, Испания

la Plana Alta
6
8 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Alcala de Xivert, Испания
Вилла 3 спальни
Alcala de Xivert, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
If you are looking to buy an exceptional villa, situated on the beachfront of Alcoceber, thi…
€1,13 млн
Квартира 2 спальни у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/10
Представляем апартаменты на первой линии моря с фронтальным видом на море в очень красивом ж…
€307,175
Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€222,213
Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 5/10
Предлагаем вам квартиру в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oro…
€210,833
Квартира 1 спальня с террасой, у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€179,334
Квартира 3 спальни с террасой, у моря в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/10
Квартира в очень красивом жилом комплексе Ciudad Jardín, расположенного в Oropesa del Mar - …
€224,173
Вилла 4 спальни в Sierra Engarceran, Испания
Вилла 4 спальни
Sierra Engarceran, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в 150 метрах до пляжа, с большим участком. Полностью отремонтированная в 2011 году. 2 …
€545,000
Квартира 3 спальни в platja xilxes, Испания
Квартира 3 спальни
platja xilxes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается квартира площадью 71 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€175,000

Типы недвижимости в Кастельон

квартиры

Параметры недвижимости в Кастельон, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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