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Жилье в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

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квартиры
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9 объектов найдено
Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Т…
$1,29 млн
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Вилла в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 7
Площадь 390 м²
Прекрасный загородный дом в эксклюзивном месте, гарантирующем приватность и спокойствие. …
$617,450
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
У нас есть эта эксклюзивная вилла для продажи в районе Лос-Гирасоль, есть гостиная с деревян…
$854,637
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Avenida Ancha de Castelar, располага…
$265,822
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Квартира 4 комнаты в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе - Sant Vicent del Raspeig - Sol y Lu…
$358,685
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Квартира 4 комнаты в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Alicante-San Vicente del Raspeig, ра…
$237,963
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 6 комнат в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 6 комнат
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Роскошная трехкомнатная квартира в Аликанте, Испания Добро пожаловать в ваш роскошный сре…
$417,651
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Квартира 4 комнаты в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Centro, располагается на 1 этаже. Об…
$257,116
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Дом 5 комнат в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Дом 5 комнат
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дом в San Vicente del Raspeig в районе Sol Y Luz. Общая площадь 180.00 м2, участок…
$522,357
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