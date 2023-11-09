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Жильё в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

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6 объектов найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
We have this exclusive chalet for sale in the Los Girasoles area, it has a living room with …
€810,000
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Квартира 3 спальни в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Parque Lo Torrent, располагается на …
€170,000
Квартира 3 спальни в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 6
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Alicante-San Vicente del Raspeig, ра…
€196,000
Вилла 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Сан Висенте де Распеч ID D13123
€760,000
Квартира 3 спальни с лифтом в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в San Vicente del Raspeig в районе Norte, располагается на 2 этаже. Общ…
€165,000
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