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Жильё в Aspe, Испания

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21 объект найдено
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом в Aspe, Испания
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
€263,000
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом в Aspe, Испания
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом
Aspe, Испания
Площадь 108 м²
€240,000
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Aspe, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
Комнаты 3
Площадь 143 м²
Фантастическая новая построенная вилла на участке 525м2 в АспеВилла имеет построенную площа…
€344,587
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Aspe, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 400м2 в Аспе Вилла имеет построенную площад…
€320,192
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Комплекс включает пятьдесят один дом с 2 и 3 спальнями, с бережным отношением к окружающей…
€332,500
Квартира 2 спальни в Aspe, Испания
Квартира 2 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Представляем вам здание состоящее из 54 домов с 2, 3 и 4 спальнями, гаражей, складских помещ…
€210,000
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в Аликанте ID D11551
€350,000
Вилла 7 спален в Aspe, Испания
Вилла 7 спален
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Дом в Аликанте ID D11468
€4,00 млн
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом в Аликанте ID D12029
€700,000
Квартира 5 спален в Aspe, Испания
Квартира 5 спален
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты в Аликанте ID D12086
€600,000
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом в Аликанте ID D12785
€850,000
Квартира 6 спален в Aspe, Испания
Квартира 6 спален
Aspe, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты в Аликанте ID D11320
€600,000
Вилла 2 спальни в Aspe, Испания
Вилла 2 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Аликанте ID D11439
€199,000
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в Аликанте ID D11885
€200,000
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в Аликанте ID D12038
€99,000
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты в Аликанте ID D12208
€349,000
Квартира 3 спальни в Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в Аликанте ID D12228
€127,000
Бунгало 4 спальни в Aspe, Испания
Бунгало 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Бунгало в Аликанте ID D12742
€180,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 013 м²
ОписаниеПросторная и красивая Вилла на берегу моря, в престижном жилом районе Аликанте в Исп…
€3,30 млн
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