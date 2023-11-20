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Жильё в Альборая, Испания

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартира в отличном состоянии рядом с морем.  3 спальни, 2 ванные комнаты, кухня, гости…
€360,000
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Апартаменты у моря в Валенсии, район Порт Саплайя. Площадь 115м2, 3 спальни (одна из них на …
€230,000
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€220,000
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