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Жилье в Альборой, Испания

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квартиры
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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 320 м²
Жить в двух шагах от моря, с большим количеством пространства и террасой, которой можно насл…
$1,41 млн
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Он расположен в городе Альборайя, с быстрым доступом с северного доступа V-21 к Валенсии (в …
$644,313
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Расположенная в самом сердце гавани Саплайя, одного из самых очаровательных уголков валенсий…
$375,556
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Альборая, Испания
Квартира 4 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Фантастическая квартира на первом этаже без лифта (установка планируется в ближайшее время),…
$350,910
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Дуплекс 5 комнат в Альборая, Испания
Дуплекс 5 комнат
Альборая, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
В PRIMERA LINEA DE PLAYA, мы предлагаем для продажи этот замечательный пентхаус дуплекс в По…
$580,397
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Апартаменты у моря в Валенсии, район Порт Саплайя. Площадь 115м2, 3 спальни (одна из них на …
$228,919
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартира в отличном состоянии рядом с морем.  3 спальни, 2 ванные комнаты, кухня, гостиная, …
$390,411
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Квартира 1 спальня в Альборая, Испания
Квартира 1 спальня
Альборая, Испания
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Фантастическая недвижимость, расположенная на шестом этаже с лифтом, на фантастическом пляже…
$429,907
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Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
$218,966
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