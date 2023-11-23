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Жильё в la Ribera Baixa, Испания

Cullera
4
29 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом в Sueca, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Sueca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Представляем  вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Пальме…
€410,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
€95,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Новостройка. Таунхаусы в Кульере - комплекс из 29 домов. Каждый таунхаус имеет три этажа с …
€230,000
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Вилла 7 спален в Cullera, Испания
Вилла 7 спален
Cullera, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 725 м²
Шикарная вилла на первой линии моря в Кульере. Находится в наилучшей зоне города. Потрясающи…
€1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Cullera, Испания
Квартира 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается земельный участок площадью 10375 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€249,000
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Вилла 6 спален в Cullera, Испания
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этот зрелищный Chalet de Luxe, расположенный в лучшей городской местности в Каллере (Cap Bla…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Cullera, Испания
Квартира 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Агенство недвижимости Valencia Rusa предлагает к продаже отличный вариант в городе Кульера: …
€150,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€316,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€288,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€295,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€316,000
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Квартира 2 спальни в Cullera, Испания
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
€115,000
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Квартира 2 спальни в Cullera, Испания
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Очень хорошая возможность для инвестиции в Кульере. Апартаменты в 20 метрах от песчаного пля…
€99,000
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Квартира 1 спальня в Cullera, Испания
Квартира 1 спальня
Cullera, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
На продажу предлагается 2-х этажное здание, расположенное на участке 414,50 кв.м в районе Хо…
€140,000
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Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€275,000
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Квартира 2 спальни в Cullera, Испания
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Здание площадью в 127 кв.м расположено в районе Метаксургио , в пешей доступности от площади…
€155,000
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Вилла 3 спальни в Cullera, Испания
Вилла 3 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€340,000
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Вилла 4 спальни в Cullera, Испания
Вилла 4 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошная вилла в современном стиле в городе Кульера, в закрытой урбанизации площадью 15 000…
€610,000
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Таунхаус 4 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом с очень удобным расположением в спокойном районе. Множество баров, кафе или ресторанов, …
€225,000
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Таунхаус 4 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Впечатляющий двухквартирный дом в Кульере, в Унико после прямой линии пляжа, по крайней мере…
€360,000
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Вилла 3 спальни с патио в Cullera, Испания
Вилла 3 спальни с патио
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этот великолепный коттедж находится всего в 50 метрах от пляжа Кульеры, рядом с известными р…
€250,000
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Вилла 4 спальни в Llauri, Испания
Вилла 4 спальни
Llauri, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Расположен в Сан-Софи ( на высоких постах Ллаури ) в тихом месте с несколькими впечатляющими…
€320,000
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Квартира 2 спальни в Cullera, Испания
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Красивая квартира в урбанизации с садами и бассейном! Готова к заселению! В 120 метрах от пл…
€160,000
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Вилла 3 спальни с сауной в Cullera, Испания
Вилла 3 спальни с сауной
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Продается таунхаус в Кульере 2007 года простойки. Из каждой комнаты открывается вид на среди…
€254,000
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Вилла 4 спальни в Sueca, Испания
Вилла 4 спальни
Sueca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Шале в шведском городе близко к центру города и легкого acceso.Se находится в 6 км от пляжа …
€750,000
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Вилла 3 спальни с сауной в Cullera, Испания
Вилла 3 спальни с сауной
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Виллы стиля модерн с великолепными видами на море. В элитной урбанизации Кап-Блан де Cullera…
€200,000
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Вилла 8 спален в Cullera, Испания
Вилла 8 спален
Cullera, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Двухэтажная Вилла в котеджном поселке Buenavista (Cullera), рядом с Аквапарком (Aquapolis), …
€250,000
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Вилла 6 спален в Cullera, Испания
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в средиземноморском стиле, расположена в коттеджном поселке Buenavista , города Кульер…
€380,000
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Таунхаус 4 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Предлагается к продаже таунхаус в Racó de Cullera, располо…
€260,000
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Типы недвижимости в la Ribera Baixa

дома

Параметры недвижимости в la Ribera Baixa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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