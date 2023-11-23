ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
la Ribera Baixa
Жильё в la Ribera Baixa, Испания
Cullera
4
Очистить
29 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Sueca, Испания
3
2
231 м²
Представляем вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Пальме…
€410,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Cullera, Испания
3
1
150 м²
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
€95,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Cullera, Испания
3
2
252 м²
Новостройка. Таунхаусы в Кульере - комплекс из 29 домов. Каждый таунхаус имеет три этажа с …
€230,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Cullera, Испания
7
5
725 м²
Шикарная вилла на первой линии моря в Кульере. Находится в наилучшей зоне города. Потрясающи…
€1,01 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
Cullera, Испания
3
2
115 м²
Продается земельный участок площадью 10375 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
€249,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
6
5
1 000 м²
Этот зрелищный Chalet de Luxe, расположенный в лучшей городской местности в Каллере (Cap Bla…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
Cullera, Испания
3
2
110 м²
Агенство недвижимости Valencia Rusa предлагает к продаже отличный вариант в городе Кульера: …
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
3
3
156 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€316,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
3
3
206 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€288,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
3
3
290 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€295,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
3
3
153 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
€316,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
2
2
70 м²
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
€115,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
2
1
67 м²
Очень хорошая возможность для инвестиции в Кульере. Апартаменты в 20 метрах от песчаного пля…
€99,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Cullera, Испания
1
1
50 м²
На продажу предлагается 2-х этажное здание, расположенное на участке 414,50 кв.м в районе Хо…
€140,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
3
1
120 м²
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€275,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
2
2
100 м²
Здание площадью в 127 кв.м расположено в районе Метаксургио , в пешей доступности от площади…
€155,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Cullera, Испания
3
2
250 м²
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Cullera, Испания
4
3
230 м²
Роскошная вилла в современном стиле в городе Кульера, в закрытой урбанизации площадью 15 000…
€610,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
4
3
150 м²
Дом с очень удобным расположением в спокойном районе. Множество баров, кафе или ресторанов, …
€225,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
4
3
131 м²
Впечатляющий двухквартирный дом в Кульере, в Унико после прямой линии пляжа, по крайней мере…
€360,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с патио
Cullera, Испания
3
3
132 м²
Этот великолепный коттедж находится всего в 50 метрах от пляжа Кульеры, рядом с известными р…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Llauri, Испания
4
3
259 м²
Расположен в Сан-Софи ( на высоких постах Ллаури ) в тихом месте с несколькими впечатляющими…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Cullera, Испания
2
2
90 м²
Красивая квартира в урбанизации с садами и бассейном! Готова к заселению! В 120 метрах от пл…
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с сауной
Cullera, Испания
3
3
211 м²
Продается таунхаус в Кульере 2007 года простойки. Из каждой комнаты открывается вид на среди…
€254,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Sueca, Испания
4
4
380 м²
Шале в шведском городе близко к центру города и легкого acceso.Se находится в 6 км от пляжа …
€750,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с сауной
Cullera, Испания
3
2
133 м²
Виллы стиля модерн с великолепными видами на море. В элитной урбанизации Кап-Блан де Cullera…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 спален
Cullera, Испания
8
3
450 м²
Двухэтажная Вилла в котеджном поселке Buenavista (Cullera), рядом с Аквапарком (Aquapolis), …
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
6
3
300 м²
Вилла в средиземноморском стиле, расположена в коттеджном поселке Buenavista , города Кульер…
€380,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни
Cullera, Испания
4
4
250 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Предлагается к продаже таунхаус в Racó de Cullera, располо…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Типы недвижимости в la Ribera Baixa
дома
Параметры недвижимости в la Ribera Baixa, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL