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Жильё с бассейном в Валенсии, Испания

Торревьеха
1473
Orihuela
1235
Марина-Альта
625
Pilar de la Horadada
561
Алаканти
532
Аликанте
363
Бенидорм
349
l Alfas del Pi
347
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278 объектов найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,65 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Дом 3 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 305 м²
Представляем Вам Вечную и Современную виллу площадью 305 м² с Уникальным и Стильным Дизайно…
€895,750
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Слияние Природы и Архитектуры. Этот особый дизайн излучает красивую архитектуру в каждой ча…
€968,500
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 156 м²
Расположен в привилегированном и тихом районе.5 двухместных спален3 полные ванные комнатыПо…
€449,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Исключительная квартира с индивидуальным характером в непревзойденном месте на пляже Сан-Ху…
€450,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Полностью отремонтирован в современном стиле с использованием высококачественных материалов…
€350,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Квартира в лучшем районе Плайя-де-Сан-Хуан с видом на море.Расположен в прекрасном месте, в…
€309,000
Дом 11 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 11 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 11
Площадь 1 147 м²
Самая эксклюзивная вилла в Аликанте в районе Кабо де лас Уэртас.Рядом с Плайя Де Сан Хуан, …
€3,30 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Красивая отдельная вилла для продажи в сельской местности Дайя Вьеха.Площадь участка состав…
€759,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в урбанизации, построенной в 2003 году, в 700 …
€306,000
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Новая вилла в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы.Эта вилла в средизем…
€369,900
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Недавно построенные виллы в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы. Распо…
€349,900
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Виллы для гольфа на первой линии с частным бассейном, террасой, солярием и частной парковко…
€1,42 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.975.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
€1,98 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный жилой комплекс в Аликанте, где вас ждет мир роскоши …
€480,000
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 223 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный жилой комплекс в Аликанте, где вас ждет мир роскоши …
€605,000
Дом 3 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Невероятные виллы, расположенные в эксклюзивной урбанизации в Сьерра-Кортина.Этот район выд…
€810,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Добро пожаловать в этот впечатляющий новый комплекс, состоящий из апартаментов с 1, 2, 3 и …
€339,500
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий жилой комплекс, предлагающий коллекцию великолепно спро…
€387,000

Типы недвижимости в Валенсии

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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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