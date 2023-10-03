ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Валенсия
Жильё возле озера в Валенсии, Испания
Эльче
81
el Campello
79
Виналопо-Митха
79
Дения
76
Бениса
52
Teulada
45
Sant Joan d Alacant
33
Mutxamel
30
Safor
27
Xabia Javea
27
San Fulgencio
21
la Nucia
16
Gandia
14
Elda
10
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
8
Comarca de Valencia
7
Валенсия
7
la Plana Alta
6
la Ribera Baixa
6
el Camp de Turia
4
Показать больше
Показать меньше
Очистить
20 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
3
1
64 м²
1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€139,500
Рекомендовать
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Гуардамар, Испания
7
3
340 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с basseyn, с видом на озеро
Торревьеха, Испания
4
3
165 м²
1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€428,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
3
2
191 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
€234,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital
Лос-Монтесинос, Испания
3
3
141 м²
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€429,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником
Рохалес, Испания
2
3
101 м²
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€291,590
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником
Рохалес, Испания
2
3
111 м²
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
€294,760
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с террасой, с общественным бассейном
Рохалес, Испания
3
3
128 м²
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
€382,780
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
2
2
326 м²
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€261,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
2
264 м²
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
€242,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
2
268 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
€246,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
2
206 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
€238,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
2
2
195 м²
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
€211,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
3
2
185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
€231,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
3
2
185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
€231,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
3
2
125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
€336,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
4
2
143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€369,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
3
2
125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€339,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
3
144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
3
144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000
Рекомендовать
Типы недвижимости в Валенсии
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL