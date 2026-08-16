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Жилье в el Puig de Santa Maria, Испания

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дома
3
5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в el Puig de Santa Maria, Испания
Дом 4 комнаты
el Puig de Santa Maria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в El Puig de Santa Maria в районе Puig. Общая площадь 244.30 м2, дом 2028 года…
$530,482
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Таунхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается светлый таунхаус в Эль Пуиг (Валенсия). Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, 1…
$274,574
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Таунхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Предлагается к продаже дом на первой линии пляж с потрясающим видом на море. Удобное располо…
$464,923
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Пентхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Жилой комплекс 2004 года постройки с бассейном, футбольными дорожками, детским парком и парк…
$232,461
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Квартира 2 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Квартира 2 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Жилой комплекс 2004 года постройки с бассейном, футбольными дорожками, детским парком и парк…
$160,343
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