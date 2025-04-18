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Жильё в Ла-Побле-де-Вальбоне, Испания

дома
4
4 объекта найдено
Вилла в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Сдается в аренду великолепная роскошная вилла, расположенная в Ла Побла де Вальбона, всего в…
$549,909
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Таунхаус в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Таунхаус
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Красивый Дом трех Высот, помещенный в Побла де Вальбона - Валенсии На одну семью жилище 190…
$205,966
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Вилла в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается светлая вилла в жилом комплексе Монте Колорадо (Ла Побла де Вальбона). Находится в…
$465,923
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Вилла в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Вилла в стиле модерн в престижной урбанизации в пригороде Валенсии. Рядом есть международные…
$309,949
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