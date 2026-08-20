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Жилье в el Camp de Turia, Испания

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lEliana
8
Betera
9
Ла-Побла-де-Вальбона
4
Riba roja de Turia
4
30 объектов найдено
Вилла в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Сдается в аренду великолепная роскошная вилла, расположенная в Ла Побла де Вальбона, всего в…
$549,909
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Вилла в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается светлая вилла в жилом комплексе Монте Колорадо (Ла Побла де Вальбона). Находится в…
$465,923
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Дом 5 комнат в Betera, Испания
Дом 5 комнат
Betera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта роскошная вилла была построена в 2007 году и полностью обновлена в 2022 году. Продается …
$985,513
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в lEliana, Испания
Вилла
lEliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Продается 2-этажный частный дом 320 м² на участке 830 м². На нулевом нижнем этаже есть гара…
$322,946
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Дом 11 комнат в Riba roja de Turia, Испания
Дом 11 комнат
Riba roja de Turia, Испания
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
🏡 Эксклюзивная недвижимость на продажу в Рибарроха-дель-Турия 🌿✨Откройте для себя этот вели…
$643,079
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Вилла в Betera, Испания
Вилла
Betera, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Элитная вилла на первой линии гольф полей в урбанизации Бетера. Нижний этаж: кухня открытого…
$889,852
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LDV InvestLDV Invest
Дом 6 комнат в Naquera Naquera, Испания
Дом 6 комнат
Naquera Naquera, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Проект Vivienda unifamiliar Дом по адресу: Naquera, urb. MonteamorРасположение: Урбанизация …
$1,74 млн
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Таунхаус в Betera, Испания
Таунхаус
Betera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Просторный и комфортный пентхаус - дуплекс с видом на поле для гольфа в одном из самых тихи…
$269,955
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Дом 5 комнат в Betera, Испания
Дом 5 комнат
Betera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Betera в районе Mas Camarena. Общая площадь 148.20 м2, участок 186 м2, дом 2…
$655,848
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Дом 6 комнат в Betera, Испания
Дом 6 комнат
Betera, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продаётся вилла в Betera в районе Torre en Conill-Cumbres de San Antonio. Общая площадь 450.…
$1,95 млн
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Дом 5 комнат в lEliana, Испания
Дом 5 комнат
lEliana, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Alegría Real Estate представляет на продажу великолепную виллу с первоклассными качествами, …
$1,15 млн
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Дом 8 комнат в Riba roja de Turia, Испания
Дом 8 комнат
Riba roja de Turia, Испания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Просторная вилла с бассейном, садом и современными системами жизнеобеспечения в Riba-roja d’…
$1,10 млн
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Вилла в Betera, Испания
Вилла
Betera, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Просторный трёхэтажный дом площадью 700 м2 с земельным участком 600 м2. Последний этаж - ман…
$469,922
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Вилла в lEliana, Испания
Вилла
lEliana, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 780 м²
Великолепная вилла класса люкс в Eliana с площадью 780м2, расположенная в непосредственной б…
$2,02 млн
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Вилла в Riba roja de Turia, Испания
Вилла
Riba roja de Turia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА С ПРАВОМ ВЫКУПА отдельностоящей виллы в урбанизации Parque Montealcedo, р…
$269,955
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Вилла в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Вилла в стиле модерн в престижной урбанизации в пригороде Валенсии. Рядом есть международные…
$309,949
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Вилла в Riba roja de Turia, Испания
Вилла
Riba roja de Turia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Вилла в элитной урбанизации в пригороде Валенсии. Вилла с личным садом и бассейном. Участок …
$367,939
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Таунхаус в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Таунхаус
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Красивый Дом трех Высот, помещенный в Побла де Вальбона - Валенсии На одну семью жилище 190…
$205,966
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Дом 3 спальни в Lliria, Испания
Дом 3 спальни
Lliria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Продается дом в урбанизации в районе Лирия рядом с заповедной зоной Сьерра Кальдерон. Дом …
$82,236
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Таунхаус в lEliana, Испания
Таунхаус
lEliana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Жилой комплекс таунхаусов новый, в La Eliana, Valencia. Дом состоит из 3 этажей с 3 спальням…
$228,962
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Таунхаус в lEliana, Испания
Таунхаус
lEliana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Жилой комплекс однокомнатных жилых домов в Ла-Элиане, Валенсия. Распределите & # 243; n на 3…
$228,962
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Дом 4 комнаты в lEliana, Испания
Дом 4 комнаты
lEliana, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дом в L'Eliana в районе LA ELIANA PUEBLO. Общая площадь 135.00 м2, состоит из 4 ко…
$428,333
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Дом 3 спальни в Betera, Испания
Дом 3 спальни
Betera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается вилла в Бетере с участком 600 м2. Полностью отремонтирована имеет всю технику и ме…
$392,682
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Вилла в Olocau, Испания
Вилла
Olocau, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Дом 250 м.кв. располагается в Olocau в заповедной зоне Serra Calderona на участке площадью …
$169,972
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Дом 3 спальни в Olocau, Испания
Дом 3 спальни
Olocau, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дом в стиле рустик в уникальном природном парке Сьерра Кальдерона в местечке Олокау, Валенс…
$128,804
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Вилла в lEliana, Испания
Вилла
lEliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 474 м²
Вилла расположена в элитной урбанизации. Год постройки: 2010. Материалы лучшего качества. Но…
$1,04 млн
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Вилла в Casinos, Испания
Вилла
Casinos, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Роскошный современный дом в городе Casinos, что в сорока минутах от Валенсии.Это прекрасное …
$477,170
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Дом 8 комнат в Betera, Испания
Дом 8 комнат
Betera, Испания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Продаётся дом в Betera в районе Urb. Torre en Conill. Общая площадь 420.00 м2, участок 2900 …
$1,38 млн
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Дом 5 комнат в Betera, Испания
Дом 5 комнат
Betera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся замечательный дом площадью 180 м² с участком 450 м². В доме 2 этажа, 4 спальни и 3…
$719,692
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Вилла в lEliana, Испания
Вилла
lEliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Предлагается к продаже роскошный дом, расположенный в непосредственной близости от города с …
$539,910
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Типы недвижимости в el Camp de Turia

дома

Параметры недвижимости в el Camp de Turia, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
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