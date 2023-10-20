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Жильё в Ойя-де-Буньоль, Испания

1 объект найдено
Дом 6 спален с кондиционером в Godelleta, Испания
Дом 6 спален с кондиционером
Godelleta, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
€215,000

Параметры недвижимости в Ойя-де-Буньоль, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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