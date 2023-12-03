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Жильё в Callosa de Segura, Испания

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с Pool в Callosa de Segura, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с Pool
Callosa de Segura, Испания
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Callosa de Segura, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Callosa de Segura, Испания
Комнаты 4
Площадь 153 м²
€606,197
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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