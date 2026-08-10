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Жилье в Callosa de Segura, Испания

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9 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 1
Готовый и меблированный пентхаус под ключ с большой террасой на крыше, бассейном и парковкой…
$284,269
НДС
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Вилла 4 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Вилла 4 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Изысканная вилла, расположенная недалеко от моря, с частным бассейном, террасой на крыше и с…
$538,132
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Callosa de Segura, Испания
Таунхаус 5 комнат
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Великолепный роскошный таунхаус с частным бассейном, крышей и индивидуальным гаражом, окружё…
$402,951
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Этаж 3/3
Удивительный просторный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и тренажерным …
$628,979
НДС
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Квартира 3 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Квартира 3 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Квартира на первом этаже, полностью меблированная, с большим садом, бассейном и парковкой в …
$287,492
НДС
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Квартира в Callosa de Segura, Испания
Квартира
Callosa de Segura, Испания
В самом сердце Каллоса-де-Сегура, небольшого внутреннего города с 20 000 жителей, возвышаетс…
$1,09 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Вилла 4 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эксклюзивная фантастическая вилла с частным бассейном, большой террасой и гаражом, расположе…
$1,35 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Квартира 3 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1
Роскошная меблированная квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и трен…
$277,068
НДС
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Квартира 3 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Квартира 3 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Привлекательная квартира на среднем этаже с террасой, общим бассейном и тренажерным залом, р…
$382,503
НДС
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