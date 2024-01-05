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Жильё в Эльче, Испания

квартиры
54
дома
35
114 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Эльче, Испания
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Большой дуплекс с 2 спальнями, солярием и видом на море в Ареналес дель Соль. Таунхау…
€184,900
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Дом 5 спален у моря в Эльче, Испания
Дом 5 спален у моря
Эльче, Испания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу от застройщика в городе La Marina. Эта впечатляющая вилла площадью…
€612,680
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Дом 4 спальни у моря в Эльче, Испания
Дом 4 спальни у моря
Эльче, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Представляем новую виллу от застройщика в городе La Marina. Проживая в этой первоклассной со…
€895,750
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Дом 5 спален у моря в Эльче, Испания
Дом 5 спален у моря
Эльче, Испания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 3
Представляем новую виллу от застройщика в городе La Marina. Проживая в этой первоклассной со…
€988,500
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/6
Современные апартаменты от застройщика в Elche.Эксклюзивные апартаменты площадью 117 кв.м. р…
€280,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, у моря в Эльче, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с 1 спальней с видом на пляж в Ареналес дель Соль.    
€99,900
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Апартаменты с 2 спальнями на берегу моря в Ареналес-дель-Соль. Роскошные апартаменты с 2 или…
€270,000
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Пентхаус 2 спальни с террасой, с сауной в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с сауной
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Пентхаусы с 2 спальнями рядом с пляжем в Ареналес дель Соль. Пентхаусы с 2 спальнями в 500 м…
€375,000
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Квартира 2 спальни с террасой в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем в Ареналес дель Соль. Апартаменты с 2 спальнями в 500 …
€280,000
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Квартира 2 спальни с террасой в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартиры с 2 спальнями на первом этаже рядом с пляжем в Ареналес дель Соль. Апартаменты с 2…
€350,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Загородный дом с 4 спальнями в Кревилленте и участком 7000 м2. Финка под ремонт в Кревиллент…
€699,990
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эльче, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 3
Отдельные дома с 3 спальнями и роскошным дизайном в Ла Марина Эльче Дома имеют земельный уча…
€535,000
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Дом 4 спальни в Эльче, Испания
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Представляем роскошную виллу в пригороде Аликанте в городе Monforte del Cid.Monforte del Cid…
€1,42 млн
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Дом 2 спальни в Эльче, Испания
Дом 2 спальни
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Представляем новый дуплекс в пригороде Аликанте в городе Monforte del Cid. Monforte del Cid …
€372,000
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/3
Представляем апартаменты в красивом жилом комплексе в пригороде Аликанте в городе Monforte d…
€335,000
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Дом 3 спальни в Эльче, Испания
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в пригороде Аликанте в городе Monforte del Cid. Monforte del Cid - …
€605,000
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Квартира 3 комнаты в Эльче, Испания
Квартира 3 комнаты
Эльче, Испания
Число комнат 3
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Эльче, Испания
Квартира 2 комнаты
Эльче, Испания
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эльче, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 5/7
Квартиры с 2-мя, 3-мя и 4-мя Спальнями в Центре Эльче, Аликанте Новые квартиры находятся в Э…
€392,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Эльче, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Дома с Великолепным Дизайном Рядом с Природой и Пляжем в Аликанте Дома расположены в популяр…
€632,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 4/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€355,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Этаж 1/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€350,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 3/6
Стильные Компактные Квартиры в Новом Проекте с Бассейном в Эльче, Аликанте Роскошные апартам…
€280,000
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Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 6/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€375,000
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Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€280,000
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Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€350,000
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Вилла 3 спальни с садом, с chicken furniture в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с chicken furniture
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Откройте для себя это впечатляющее поместье площадью 2000 метров всего в 3,5 км от прекрасны…
€450,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Дизайнерский жилой комплекс, расположенный в Ареналес-дель-Соль (Аликанте), в 350 метрах от …
€280,000
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Шале с террасой, с гаражом, с садом в Эльче, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
Площадь 306 м²
Great villa for sale in Rebolledo, 2,000 m2 plot, built area of 306 m 2, spacious living roo…
€415,000
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Inmobiliaria Casamayor
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Дизайнерский жилой комплекс, расположенный в Ареналес-дель-Соль (Аликанте), в 350 метрах от …
€375,000
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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