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Жилье в lEliana, Испания

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дома
8
8 объектов найдено
Таунхаус в lEliana, Испания
Таунхаус
lEliana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Жилой комплекс однокомнатных жилых домов в Ла-Элиане, Валенсия. Распределите & # 243; n на 3…
$228,962
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Вилла в lEliana, Испания
Вилла
lEliana, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 780 м²
Великолепная вилла класса люкс в Eliana с площадью 780м2, расположенная в непосредственной б…
$2,02 млн
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Таунхаус в lEliana, Испания
Таунхаус
lEliana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Жилой комплекс таунхаусов новый, в La Eliana, Valencia. Дом состоит из 3 этажей с 3 спальням…
$228,962
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в lEliana, Испания
Вилла
lEliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Продается 2-этажный частный дом 320 м² на участке 830 м². На нулевом нижнем этаже есть гара…
$322,946
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Дом 4 комнаты в lEliana, Испания
Дом 4 комнаты
lEliana, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дом в L'Eliana в районе LA ELIANA PUEBLO. Общая площадь 135.00 м2, состоит из 4 ко…
$428,333
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Дом 5 комнат в lEliana, Испания
Дом 5 комнат
lEliana, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Alegría Real Estate представляет на продажу великолепную виллу с первоклассными качествами, …
$1,15 млн
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Вилла в lEliana, Испания
Вилла
lEliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Предлагается к продаже роскошный дом, расположенный в непосредственной близости от города с …
$539,910
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Вилла в lEliana, Испания
Вилла
lEliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 474 м²
Вилла расположена в элитной урбанизации. Год постройки: 2010. Материалы лучшего качества. Но…
$1,04 млн
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